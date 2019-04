Carles Durán: "Tenemos la ilusión de estar en los playoffs"

Carles Durán compareció ante los medios en el entrenamiento que el conjunto bilbaíno llevó a cabo en la localidad vizcaína de Durango, en una semana marcada por el parón liguero para los hombres de negro, un parón que ayudará a los de Miribilla a recuperar a uno de los hombres clave que actualmente se encuentra lesionado, Jonathan Tabú. El entrenamiento se desarrolló junto a la presencia de unos 800 niños y niñas que disfrutaron con sus ídolos, hay que destacar que Durango es una de las localidades vizcaínas con mayor relevancia en el baloncesto, los asistentes al entrenamiento eran jugadores y jugadoras del Tabirako.

Carles Durán habló de la importancia de promover el baloncesto y el nombre del Bilbao Basket por toda la provincia de Bizkaia y no centrarse sólo en la capital. “Bilbao Basket no es sólo Bilbao sino que es toda Bizkaia. El hecho de venir aquí es una muy buena noticia. Es estar al lado del futuro, Durango es un sitio que vive mucho el baloncesto y nunca se sabe lo que puede pasar en un futuro” declaró el técnico catalán.

También tuvo tiempo para analizar y hablar de los objetivos que tiene el conjunto de Miribilla y que dos objetivos son los que predominan por encima del resto, uno de ellos deportivo y el otro económico. "Hay dos objetivos , uno que es deportivo, volver a crear una generación de jugadores, no porque Alex (Mumbrú) y Axel (Hervelle) no tengan recorrido, pero sí que tienen un recorrido más corto y hay que crear una nueva generación, y por otro lado lo económico volver a una estabilidad, el club viene de un sitio duro y tenemos que crear una buena base para volver a crear un gran proyecto"

Objetivo: Cargar las pilas y recuperar a hombres importantes

Al RetaBet le tocaba descansar el fin de semana del 11 y 12 de marzo por lo que también quiso hablar sobre cómo iban a afrontar la semana al no tener encuentro el fin de semana. "Vamos a aprovechar para cargar pilas, hemos aprovechado para que Mike (Michael Eric) vuelva a Estados Unidos y no tenga que perderse más entrenamientos, a ver si somos capaces de que Jonathan (Tabú) recupere, y en lo personal yo lo utilizaré para estar con mi familia y conocer algo más de Bizkaia" a lo que añadió "El parón si que corta el ritmo un poco, es cierto que nos iba bien pero egoístamente no nos va mal, Mike ha tenido que volver a Estados Unidos y necesitamos que vuelva a estar en dinámica y sobre todo la lesión de Jonathan no ha sido positiva, y vamos a ver si con está semana somos capaces de ganar tiempo."

Marko Todorovic, 100 partidos en Liga Endesa

Respecto al último encuentro disputado por el Retabet que se saldó con derrota, repitió lo dicho en rueda de prensa tras el encuentro frente al Unicaja, centrándose en la solidez defensiva que mostró su equipo y en que deben mejorar en ataque en las diez jornadas que restan de competición. En ese encuentro Marko Todorovic llegó a 100 encuentros en la Liga Endesa, el ala-pívot montenegrino dio sus primeros pasos en la máxima competición nacional con el Joventut de Badalona, tras dos años en el primer equipo de La Penya fichó por el FC Barcelona, tras el FC Barcelona una temporada en el Bilbao Basket después un paso fugaz por Rusia para acabar regresando de nuevo a la villa vizcaína.

Por último el técnico catalán admitió que tiene ilusión por entrar en los playoffs y que para ello necesitan ganar muchos más partidos, y fue prudente con la recuperación de Tabú declarando que "Me gustaría que Tabu llegase a Murcia, aunque lo que no vamos a hacer es quemarle, si tengo la ilusión de que llegue pero quedan otras nueve jornadas, y con está semana de parón es una semana que el gana, no quiero crear ninguna expectativa sino está bien no jugará."