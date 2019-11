Previa Warriors - Blazers: comienza la ruta hacia el anillo

Llegó el momento. Tras muchos días de espera, los Playoffs ya están aquí y prometen dejarnos espectáculo del bueno. Para empezar en la Conferencia Oeste tenemos al primer clasificado y el gran favorito Golden State Warriors y por el otro a los grandes ‘underdogs' Portland Trail Blazers. Golden State Warriors comienza aquí su camino para conseguir su tercer campeonato en dos años. En sus cabezas no deambula otra palabra que no sea venganza. Fueron el primer equipo en la historia en perder unas Finales teniendo una ventaja de 3-1, y este año, con Kevin Durant en sus filas, no permitirán que ocurra de nuevo. Los Trail Blazers, no han tenido su mejor temporada. La pasada campaña, se la jugaban en temporada regular. Un gran número de jugadores habían decidido abandonar Oregon en busca de nuevos destinos más apetecibles donde poder ganar un campeonato y el equipo se quedó hecho un solar. Damian Lillard como principal pieza del proyecto y se fueron sumando nombres que aportaron de manera inesperada como es el caso de C.J. McCollum. Estos Blazers tienen ganas de dar la campanada. No será fácil pero tienen equipo como para poder conseguirlo.

Golden State, a empezar con buen pie

Golden State Warriors tiene casi como una obligación el hacerse con el campeonato. Tras la adición de Kevin Durant a su plantilla el pasado verano, sería considerado todo un fracaso si no consiguen hacerse con el anillo en junio. Para comenzar, tienen delante a unos rivales que conocen bastante bien. Será la segunda vez consecutiva que Warriors y Blazers se vean las caras en unos Playoffs. En esta primera ronda, será determinante ver como se adapta Kevin Durant a este nuevo juego que han desarrollado en la Bahía durante su ausencia. En los tres partidos restantes de temporada regular que ha podido disputar, se le ha visto bastante bien, pero nada es seguro en unos Playoffs y la experimentación no suele ser la opción a elegir. La defensa, será clave para ellos. Son el mejor equipo defensivo de toda la liga, y si se centran defensivamente, son un equipo casi imposible de batir. Su ofensiva siempre nace de buenas jugadas defensivas, principalmente de Draymond Green o también de jugadores como Andre Iguodala, Klay Thompson o el propio Stephen Curry. Los Blazers lo tendrán muy complicado para parar a estos chicos al contraataque. Cuentan con una plantilla muy talentosa y veteranos experimentados que han estado muchas veces en esta situación. Todo se pone de cara para ellos y no deberían decepcionar.

Factor clave, la defensa de Thompson

Golden State Warriors cuenta con una plantilla extremadamente talentosa en ataque pero con muy buenas capacidades defensivas. Portland Trail Blazers tiene en sus filas a dos jugadores, Damian Lillard y C.J. McCollum, que forman un 'backcourt' muy peligroso. Aquí es donde entra en acción Klay Thompson. Stephen Curry ha mejorado mucho los aspectos defensivos de su juego en estos últimos años, pero no se le conoce principalmente por esa habilidad. Sin embargo, cuentan en la posición de escolta con uno de los mejores defensores perimetrales de la liga. Klay Thompson será el encargado de frenar a Damian Lillard y C.J. McCollum cuando se muestren más agresivos. Golden State es el equipo que mejor defiende el triple de sus rivales, y podría ser algo fundamental en esta serie. Si cierras el grifo por completo o parcialmente al conjunto de Terry Stotts, pueden estar delante de un gran problema. Los Blazers tendrán que apañárselas para sobrevivir a la presión defensiva de jugadores como Klay Thompson o Andre Iguodala.

Portland Trail Blazers, quien no arriesga no gana

Portland llega a la serie como los principales favoritos para palmar. A los Blazers les ha tocado bailar con la más fea, ese es el precio que tienes que pagar cuando decides conectarte en temporada regular bastante tarde. Tras una sorprendente campaña en 2016, los de Oregon no supieron dar la talla y estuvieron fuera de los Playoffs durante prácticamente todo el curso. Damian Lillard comenzó muy bien la temporada, pero fue apagándose. Pareció no despertar hasta que su equipo se vio con verdaderas opciones de disputar la postemporada, entonces volvió a dar miedo y a dejarnos con exhibiciones individuales espectaculares. Una de las grandes sorpresas ha sido Jusuf Nurkic. Denver decidió buscarle un nuevo destino al pívot bosnio debido al gran nivel de un Nikola Jokic que apunta a estrella. Finalmente, el que defendía los colores de ‘Mile High City’ acabó siendo su ejecutor y los mandó de vacaciones antes de tiempo. Varias semanas antes de que dieran comienzo los Playoffs, se conocía la noticia de su lesión, pero Lillard y McCollum supieron dar un paso al frente y liderar a este equipo hasta la tierra prometida. Ahora, les toca viajar hasta Oakland para enfrentarse a los grandes favoritos. “¿Por qué no ganar y conmocionar al mundo?” decía Damian Lillard sobre su enfrentamiento. ¿Tienen estos Blazers opciones de ganar? Sería casi impensable que eso sucediera aunque en los Playoffs nunca se sabe lo que puede pasar. Les toca ponerse el mono de trabajo e intentar sacar provecho de ser dados por muertos a las primeras de cambio para meter el medio en el cuerpo de más de uno.

Jusuf Nurkic, la bestia en la pintura

El factor clave del lado de Portland es sin duda Jusuf Nurkic. Sale de una lesión, por lo que hay que tener en cuenta en qué estado de forma llega, pero podría causar grandes problemas a Golden State. Los Warriors no se caracterizan por tener la pintura especialmente bien poblada; Zaza Pachulia, JaVale McGee, James-Michael McAdoo, Kevon Looney, David West y Damian Jones parecen no ser suficientes para parar a un pívot como Nurkic que nos ha demostrado ser capaz de hacer de todo. Su nivel con los Blazers ha sido espectacular y nos ha dejado números impresionantes tanto en ataque como en defensa. Es cierto que, contando con tanto talento lejos de la pintura, tener un pívot muy potente no suele ser un problema, pero los Warriors han flaqueado en varias ocasiones por este motivo. Los Blazers deben ser capaces de intentar buscar sus puntos flojos y sin duda alguna, este es uno de ellos.

Los números no mienten

Estos dos equipos se han enfrentado cuatro veces esta temporada. Dos de esos partidos fueron de clara dominación por parte de Golden State mientras que en otros tuvieron que sudar la gota gorda para poder salir victoriosos. Hay un número que resalta especialmente cuando se analizan los enfrentamientos entre estos dos equipos. Los Warriors han demostrado tener una ofensiva espectacular, pero que tiene mayor eficacia tras el descanso. 146-104 en el primer partido y 140-92 en el tercero, sobrepasando a los Blazers en 22,6 puntos en el tercer cuarto cada 100 posesiones. Estos números han colocado a Golden State en el mejor equipo en los últimos 20 años, en cuanto a ‘Net Rating’ se refiere.

Stephen Curry vs Damian Lillard

El gran duelo que todos quieren ver se encuentra en la posición de base. Stephen Curry ha sabido volver a su mejor estado de forma durante la ausencia de Kevin Durant. Cada vez, se parece más a aquel MVP de 2015 que consiguió embelesar al mundo y conseguir llevarse el campeonato en seis partidos frente a Cleveland Cavaliers. A pesar de su mes de marzo bastante mediocre, ha sabido levantarse de ese tropezón y demostrar que él nunca se ha ido, siempre había estado ahí esperando a que llegara su momento para sacar la ametralladora. Por otro lado, tenemos al “hijo pródigo”. Damian Lillard creció en las calles de Oakland jugando al baloncesto en un entorno bastante humilde. Ahora, es su deber ser el verdugo del equipo que animó durante toda su infancia. Es su turno de llegar al Oracle Arena y silenciar a toda la grada con su juego. Cuenta con muchos aficionados en la Bahía de San Francisco e intentará darles una alegría.