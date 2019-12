FC Barcelona Lassa 2016/17: un año para olvidar

Cierto es que el mundo del deporte es un mundo competitivo en el que los participantes pelean por la gloria y también es cierto que, pese a no alzar ningún título, el año puede ser bueno, pero la temporada del Barcelona Lassa ha sido un desastre desde el primer momento y en ningún momento vimos a los azulgranas con posibilidades reales de competir con los más grandes por un puesto en la gloria.

Parecía que Georgios Bartzokas, que ha durado menos de un año en el banquillo azulgrana, era el entrenador indicado tras su excelente temporada en Krasnodar, también se abría una puerta al optimismo con la llegada de Tyrese Rice, Víctor Claver o Petteri Koponen. Sin embargo esa puerta se cerró antes de comenzar la temporada.

El resultado de una mezcla de mala gestión con otros tantos infortunios ha sido un año en blanco, en el que no se ha peleado por Liga o Euroliga y en el que los azulgrana, pese a llegar a Copa y Supercopa como favoritos, se dieron de bruces con la realidad y se quedaron sin lograr esas dos competiciones.

Lo que mal empieza mal acaba

La pretemporada estaba siendo buena, los nuevos fichajes parecían estar adaptándose a la perfección y se auguraba un gran año en Barcelona. Pero unas semanas antes de comenzar la temporada llegaba la primera baja cuando Petteri Koponen debía pasar dos meses de baja por una conmoción cerebral.

Un momento de mala suerte que no iba a ser el único, pues Pau Ribas pronto se quedó fuera de las pistas para toda la temporada, Shane Lawal seguía de baja, Claver y Doellman también estuvieron unas semanas de baja y Juan Carlos Navarro tampoco podía disputar muchos encuentros por los problemas físicos que arrastró durante todo el año.

Gran parte de los jugadores del primer equipo han sufrido lesiones o han jugado forzando su cuerpo debido a la falta de jugadores por esas lesiones. Vimos la entrada de jugadores del filial que, pese a poner todos sus esfuerzos, no estaban a la altura de la Euroliga y se notaba en momentos importantes.

La temporada no comenzó bien con las lesiones y siguió así durante toda la temporada, siempre faltaban jugadores y eso afectó al equipo. Por lo que si el factor de las lesiones no ayudó desde un principio la temporada iba a ser complicada, pero no fueron solamente las lesiones lo que condujeron al Barcelona Lassa a esta mala temporada.

No se compitió con los grandes rivales

El Barcelona Lassa, al igual que los otros quince equipos, se estrenó en el nuevo formato de la Euroliga y no se adaptó a dicho formato en ningún momento. Los partidos fuera de casa se le atragantaban a los de Bartzokas y apenas podían plantar cara fuera del Palau, pero el problema estaba en que tampoco se podía ganar en casa a esos grandes rivales.

La sonrojante derrota ante el Real Madrid en Euroliga fue una más de las que ha sufrido el Barcelona a lo largo de la temporada, pues CSKA, Fenerbache o Baskonia se llevaron victorias del feudo azulgrana y el conjunto catalán cerró su participación en la Euroliga en undécima posición con doce victorias y dieciocho derrotas.

En Liga Endesa tampoco vimos al Barça de otros años, aunque se podría achacar al desgaste de la Euroliga y a las rotaciones de Bartzokas. Pero terminar la temporada regular en sexta posición fue un muy mal resultado, además la participación en copa fue testimonial y en los playoff se vieron claramente superados por un Valencia Basket que terminaría alzando el título de liga.

Los jugadores no estuvieron a la altura

Se puede acusar a las lesiones, se puede acusar al desgaste o se puede acusar a la dureza de la Euroliga, se pueden buscar miles de pretextos y ninguno será válido. Los jugadores no rindieron al nivel esperado y, pese a que algunos de ellos sí que demostraron algunas cosas, el conjunto del equipo no dio la talla esta temporada.

Tyrese Rice, uno de los mejores bases de Europa, combinó partidos excelentes con actuaciones muy por debajo de su nivel, Ante Tomic no lo hacía mal en Liga Endesa, pero se veía superado en la Euroliga por los pívots de otros equipos; Justin Doellman no tuvo regularidad por culpa de las lesiones y ha terminado dejando el club a final de temporada, Víctor Claver no terminó de asentarse y no estuvo al nivel esperado.

No fueron los únicos jugadores que rindieron por debajo de su nivel y posiblemente veamos un cambio en el club, pero también están aquellos jugadores que, dentro de la mala temporada, demostraron cosas positivas. Marcus Eriksson apenas tuvo minutos, pero los aprovechó al máximo y demostró las cosas que puede hacer; Moussa Diagné llegó en enero y desde el primer día peleó por oportunidades, pero aún tiene que pulir muchas cosas para llegar a ser un gran jugador.

Borrón y cuenta nueva

Ha podido ser una de las peores temporadas del Barcelona Lassa, sin ningún título y con un nivel bastante por debajo del esperado. Es cierto que el club ha tocado fondo y ahora sólo pueden subir, pero se debe hacer desde la planificación y sin querer acelerar los pasos para poder lograr el éxito.

La temporada ha sido larga, pero ha servido para que los azulgranas experimenten el fracaso y sepan lo que no se debe hacer para poder evitarlo. Se ven muchos cambios en la próxima temporada, jugadores nuevos, entrenador nuevo y un sinfín de novedades que deberán reflotar a este Barcelona Lassa.

Este año servirá de advertencia, para que se intente cambiar el rumbo si algo empieza mal, para tratar de competir con los grandes rivales o para que los jugadores recuperen el nivel cuando lleguen a un mal tramo de la temporada. En definitiva, tocará hacer borrón y cuenta nueva para poder comenzar de cero e intentar volver a ser uno de los grandes de Europa.

Bartzokas no dio con la tecla

El técnico que llegaba del Krasnodar parecía a principio de temporada la solución a todos los males y un síntoma de futuro y prosperidad en el seno blaugrana. Sin embargo y con el paso de los partidos, el griego no consiguió hacerse con el vestuario y la situación del equipo empeoró drásticamente, sobre todo en Europa.

En la Euroliga, el nuevo formato no sentaría muy bien al equipo, y Bartzokas no conseguiría dar con la tecla para que su equipo diese la cara lejos del Palau. Cómo consecuencia, se quedaron fuera de estar entre los ocho mejores equipos de la competición, un palo que hacía mucho tiempo que no se veía en este club.

Por si fuera poco el bajo rendimiento del equipo, los problemas internos en el vestuario, especialmente con Rice, no llegarían en un buen momento, jugándose el pase a la Euroliga e intentar acabar entre los cuatro primeros de la Liga Endesa para tener el factor cancha. Ya en playoffs, caerían ante el campeón, y Bartzokas se marcharía abonándole un bonus por su marcha antes de finalizar el contrato.

Mejor momento: la final de la Supercopa

El conjunto blaugrana arrancaba la temporada llegando a la final de la Supercopa de España tras derrotar en semifinales al Real Madrid, gracias a un Rice estelar. Todo parecía indicar de que el proyecto carburaba y de que la era Pascual había empezado a olvidarse. Sin embargo, este punto de partida sería un oasis en medio del desierto del cual no pudieron volver.

Peor momento de la temporada: las lesiones y los malos resultados en Europa

Las lesiones marcaron una tónica muy importante en la temporada blaugrana. A los numerosos problemas físicos que dejaron en la enfermería a jugadores cómo Navarro o Doellman varios meses, se sumaría la baja de Pau Ribas para todo el año. El español había sido uno de los pilares fundamentales en el equipo el año pasado y parecía que iba a ser su temporada. Sin embargo poco duraría esas esperanzas tras su lesión que le ha apartado de las canchas toda la temporada.

Además, no hay que olvidarse de los malos resultados en nuestro territorio y en Europa. En Euroliga cayeron en la fase de grupos dando un muy mal nivel fuera de casa, y en la Liga Endesa poco pudieron hacer en una regular season de muchas sorpresas e igualdad. Con el factor cancha perdido, Valencia Basket acabaría con ellos en primera ronda.

Mejor jugador: Ante Tomic

En una temporada tan dura como la 2016-17, en el Palau Blaugrana es muy difícil decir que jugador ha sido el mejor de la actual campaña que ya ha finalizado con el Valencia Basket ganando la Liga Endesa. Estadísticamente hablando, el mejor jugador ha sido Ante Tomic; el de Dubrovnik (Croacia) ha promediado 12’7 puntos y 20’1 de valoración, haciendo valer su condición de ser uno de los mejores pívots de Europa. Destacar, además, que ha sido el máximo reboteador de la liga con un promedio de casi ocho rebotes por encuentro.

Pese a los buenos números, no ha sido la mejor temporada de Ante Tomic, pues su campaña ha sido muy irregular, al igual que la de todos sus compañeros. Otro problema que ha podido tener Tomic es el hecho de no haber tenido un compañero de posición, pues Joey Dorsey fue rescindido pronto y su sustituto, Faverani, tan sólo rindió en los primeros partidos y poco después se lesionó.

Su brillante juego de pies y su gran movimiento de espalda a canasta ha sido una de las grandes virtudes de Ante durante la temporada, al igual que en las anteriores. Cierto es que a veces desaprovecha su gran altura (2.18 metros), pero siempre acaba deleitando a los aficionados con grandes jugadas que pocos pívots de Europa saben hacer.

Sin duda alguna, la mejor noticia que pueda tener Tomic de cara a la próxima temporada es el tener un recambio de posición que le permita descansar más tiempo y rendir mejor durante los minutos que está en pista y, sobretodo, llegar más fresco a final de temporada, que no ha sido la mejor en lo que a lesiones se refiere.

Las puntuaciones de la temporada 2016/2017

La temporada ha sido mala y, por consiguiente, las notas también lo serán, pero es cierto que se debe evaluar cada caso con un criterio distinto y no buscar comparaciones en ningún momento.