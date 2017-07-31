Valencia y Barça se cruzarán en el estreno de la Liga Endesa

En la mañana de este lunes se ha procedido a efectuar el sorteo para confeccionar el calendario de la Liga Endesa 2017/2018. Un campeonato que recibe a dos nuevos equipos: Gipuzkoa Basket recupera un año después su lugar en la élite, mientras Burgos estrena por fin plaza ACB en su cuarto intento. Será el CB Miraflores (San Pablo Inmobiliaria) quien recoja los frutos no solo de su gran temporada sino también del tsunami generado en los despachos por su antecesor, el CB Tizona (antes CB Atapuerca). Recordemos que la demanda de los burgaleses ha resultado clave finalmente para la modificación de las condiciones que regulan los ascensos, con la Comisión Nacional de Mercados y Competencia instando a la propia ACB a eliminar el canon de ingreso y con el Consejo Superior de Deportes ejerciendo de mediador entre la propia Liga y la Federación Española de Baloncesto.
Con los 17 equipos ya inscritos y formalizados todos los requisitos, este lunes se ha dado a conocer el calendario de la Liga Endesa en su fase regular. Una temporada en la que Valencia Basket Club defenderá por primera vez su corona de campeón, obtenida merecidamente en una dura disputa final ante el Real Madrid.
Valencia-Barça, gran duelo en la primera jornadaEl sorteo ha deparado una jornada inaugural en la que precisamente el campeón taronja medirá sus fuerzas en la Fonteta ante el remozado FC Barcelona Lassa. Tras un año decepcionante, el nombramiento de Nacho Rodríguez como mánager general de la sección de baloncesto blaugrana, la salida de Bartzokas, la llegada al banquillo de Sito Alonso y una profunda reconstrucción de la plantilla acompañada de una fuerte inversión económica hacen del gigante culé un equipo muy a tener en cuenta. Una primera jornada en la que descansará San Pablo Burgos para poder así terminar las obras de acondicionamiento de sus instalaciones y que conllevará también el aplazamiento del encuentro a disputar entre Estudiantes y Joventut debido a sus respectivos compromisos europeos en la previa de la FIBA Champions League.
El primer Clásico, octava jornada en MadridCon respecto a los choques más atractivos que podremos disfrutar a corto plazo, la segunda jornada verá cómo Baskonia y Real Madrid se citan en el Buesa Arena en un duelo que siempre es garantía de espectáculo y emoción. En la tercera el Barça Lassa visitará el feudo del vigente campeón de Champions, Iberostar Tenerife, mientras que en la cuarta Tenerife viajará a Valencia para reencontrarse con el entrenador que le ha llevado a la gloria europea, Txus Vidorreta. Si miramos a los Clásicos, el primero tendrá lugar en el Palacio de los Deportes en la octava jornada. Un tramo de competición exigente para los blancos durante el mes de noviembre, ya que regresarán a la Fuente de San Luis, el pabellón donde perdieron la última Liga ante Valencia Basket, justo una semana después de verse las caras con el Barça.
Unas Navidades plenas de baloncestoLa competición liguera sufrirá una modificación importante en las fechas navideñas. En la décimo tercera jornada, programada para el sábado 23 de diciembre, los encuentros Baskonia-Barça, Unicaja-Valencia y Joventut-Real Madrid se disputarán entre el dos y el tres de enero del nuevo año 2018. Este cambio hará que el baloncesto nacional llene sus canchas de espectáculo durante todas las Navidades ya que a la jornada del 23 de diciembre hay que sumar la que tendrá lugar los días 30 y 31 de diciembre, además de estos tres grandes partidos que acabamos de mencionar entre grandes equipos para el dos y tres de enero.
Calendario Liga ACB temporada 2017/2018
JORNADA 1 (30 septiembre y 1 octubre 2017):
VALENCIA BASKET CLUB - FC BARCELONA LASSA
REAL MADRID - RETABET BILBAO BASKET
UNICAJA - MONTAKIT FUENLABRADA
MORABANC ANDORRA - IBEROSTAR TENERIFE
MONBUS OBRADOIRO - BASKONIA
UCAM MURCIA CB - HERBALIFE GRAN CANARIA
GIPUZKOA BASKET - TECNYCONTA ZARAGOZA
MOVISTAR ESTUDIANTES - DIVINA SEGUROS JOVENTUT*
DESCANSA: SAN PABLO BURGOS
* El encuentro Movistar Estudiantes – Divina Seguros Joventut se aplazará por la disputa de ambos equipos de la previa de la FIBA Basketball Champions League.
JORNADA 2 (4 y 5 octubre 2017):
FC BARCELONA LASSA - UCAM MURCIA CB
HERBALIFE GRAN CANARIA - GIPUZKOA BASKET
RETABET BILBAO BASKET - MONBUS OBRADOIRO
IBEROSTAR TENERIFE - MOVISTAR ESTUDIANTES
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - SAN PABLO BURGOS
MONTAKIT FUENLABRADA - VALENCIA BASKET CLUB
BASKONIA - REAL MADRID
TECNYCONTA ZARAGOZA - UNICAJA
DESCANSA: MORABANC ANDORRA
JORNADA 3 (7 y 8 octubre 2017):
REAL MADRID - TECNYCONTA ZARAGOZA
UNICAJA - RETABET BILBAO BASKET
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MONBUS OBRADOIRO
MOVISTAR ESTUDIANTES - GIPUZKOA BASKET
MONTAKIT FUENLABRADA - SAN PABLO BURGOS
HERBALIFE GRAN CANARIA - BASKONIA
IBEROSTAR TENERIFE - FC BARCELONA LASSA
UCAM MURCIA CB - MORABANC ANDORRA
DESCANSA: VALENCIA BASKET CLUB
JORNADA 4 (14 y 15 octubre 2017):
VALENCIA BASKET CLUB - IBEROSTAR TENERIFE
FC BARCELONA LASSA - MOVISTAR ESTUDIANTES
MORABANC ANDORRA - MONTAKIT FUENLABRADA
UCAM MURCIA CB - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
GIPUZKOA BASKET - REAL MADRID
RETABET BILBAO BASKET - BASKONIA
SAN PABLO BURGOS - UNICAJA
MONBUS OBRADOIRO - HERBALIFE GRAN CANARIA
DESCANSA: TECNYCONTA ZARAGOZA
JORNADA 5 (21 y 22 octubre 2017):
REAL MADRID - MORABANC ANDORRA
BASKONIA -UNICAJA
RETABET BILBAO BASKET - UCAM MURCIA CB
IBEROSTAR TENERIFE - GIPUZKOA BASKET
MOVISTAR ESTUDIANTES - MONTAKIT FUENLABRADA
MONBUS OBRADOIRO - SAN PABLO BURGOS
TECNYCONTA ZARAGOZA - VALENCIA BASKET CLUB
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - HERBALIFE GRAN CANARIA
DESCANSA: FC BARCELONA LASSA
JORNADA 6 (28 y 29 octubre 2017):
VALENCIA BASKET CLUB - RETABET BILBAO BASKET
UNICAJA - MOVISTAR ESTUDIANTES
FC BARCELONA LASSA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MORABANC ANDORRA - MONBUS OBRADOIRO
MONTAKIT FUENLABRADA - TECNYCONTA ZARAGOZA
UCAM MURCIA CB - REAL MADRID
GIPUZKOA BASKET - BASKONIA
SAN PABLO BURGOS - IBEROSTAR TENERFIE
DESCANSA: HERBALIFE GRAN CANARIA
JORNADA 7 (4 y 5 noviembre 2017):
UNICAJA - GIPUZKOA BASKET
FC BARCELONA LASSA - MONBUS OBRADOIRO
HERBALIFE GRAN CANARIA - MOVISTAR ESTUDIANTES
TECNYCONTA ZARAGOZA - SAN PABLO BURGOS
BASKONIA - VALENCIA BASKET CLUB
MONTAKIT FUENLABRADA - REAL MADRID
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MORABANC ANDORRA
IBEROSTAR TENERFIE - UCAM MURCIA CB
DESCANSA: RETABET BILBAO BASKET
JORNADA 8 (11 y 12 noviembre 2017):
REAL MADRID - FC BARCELONA LASSA
BASKONIA - MORABANC ANDORRA
RETABET BILBAO BASKET - IBEROSTAR TENERIFE
MONBUS OBRADOIRO - VALENCIA BASKET CLUB
SAN PABLO BURGOS - HERBALIFE GRAN CANARIA
MOVISTAR ESTUDIANTES - UCAM MURCIA CB
TECNYCONTA ZARAGOZA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
GIPUZKOA BASKET - MONTAKIT FUENLABRADA
DESCANSA: UNICAJA
JORNADA 9 (18 y 19 noviembre 2017):
VALENCIA BASKET CLUB - REAL MADRID
FC BARCELONA LASSA - SAN PABLO BURGOS
HERBALIFE GRAN CANARIA - TECNYCONTA ZARAGOZA
MORABANC ANDORRA - RETABET BILBAO BASKET
IBEROSTAR TENERIFE - MONBUS OBRADOIRO
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - GIPUZKOA BASKET
MONTAKIT FUENLABRADA - BASKONIA
UCAM MURCIA CB - UNICAJA
DESCANSA: MOVISTAR ESTUDIANTES
JORNADA 10 (2 y 3 diciembre 2017):
VALENCIA BASKET CLUB - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
REAL MADRID - IBEROSTAR TENERIFE
BASKONIA - TECNYCONTA ZARAGOZA
UNICAJA - FC BARCELONA LASSA
RETABET BILBAO BASKET - HERBALIFE GRAN CANARIA
MOVISTAR ESTUDIANTES - MORABANC ANDORRA
SAN PABLO BURGOS - UCAM MURCIA CB
MONBUS OBRADOIRO - MONTAKIT FUENLABRADA
DESCANSA: GIPUZKOA BASKET
JORNADA 11 (9 y 10 diciembre 2017):
REAL MADRID - MONBUS OBRADOIRO
GIPUZKOA BASKET - SAN PABLO BURGOS
HERBALIFE GRAN CANARIA - VALENCIA BASKET CLUB
MOVISTAR ESTUDIANTES - BASKONIA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - UNICAJA
MORABANC ANDORRA - FC BARCELONA LASSA
TECNYCONTA ZARAGOZA - RETABET BILBAO BASKET
MONTAKIT FUENLABRADA - IBEROSTAR TENERFIE
DESCANSA: UCAM MURCIA CB
JORNADA 12 (16 y 17 diciembre 2017):
VALENCIA BASKET CLUB - MOVISTAR ESTUDIANTES
FC BARCELONA LASSA - HERBALIFE GRAN CANARIA
MORABANC ANDORRA - GIPUZKOA BASKET
RETABET BILBAO BASKET - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
UCAM MURCIA CB - MONTAKIT FUENLABRADA
MONBUS OBRADOIRO - TECNYCONTA ZARAGOZA
SAN PABLO BURGOS - BASKONIA
IBEROSTAR TENERFIE - UNICAJA
DESCANSA: REAL MADRID
JORNADA 13 (23 diciembre 2017):
HERBALIFE GRAN CANARIA - MORABANC ANDORRA
MOVISTAR ESTUDIANTES - SAN PABLO BURGOS
MONTAKIT FUENLABRADA - RETABET BILBAO BASKET
TECNYCONTA ZARAGOZA - UCAM MURCIA CB
GIPUZKOA BASKET - MONBUS OBRADOIRO
BASKONIA - FC BARCELONA LASSA*
UNICAJA - VALENCIA BASKET CLUB*
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - REAL MADRID*
DESCANSA: IBEROSTAR TENERIFE
* Los cinco equipos participantes en la Euroliga jugarán sus encuentros de la jornada 13 el 2 y 3 de enero de 2018.
JORNADA 14 (30 y 31 diciembre 2017):
VALENCIA BASKET CLUB - GIPUZKOA BASKET
REAL MADRID - MOVISTAR ESTUDIANTES
FC BARCELONA LASSA - MONTAKIT FUENLABRADA
MORABANC ANDORRA - TECNYCONTA ZARAGOZA
UCAM MURCIA CB - BASKONIA
MONBUS OBRADOIRO - UNICAJA
IBEROSTAR TENERIFE - HERBALIFE GRAN CANARIA
SAN PABLO BURGOS - RETABET BILBAO BASKET
DESCANSA: DIVINA SEGUROS JOVENTUT
JORNADA 15 (6 y 7 enero 2018):
BASKONIA - IBEROSTAR TENERIFE
UNICAJA -MORABANC ANDORRA
SAN PABLO BURGOS - VALENCIA BASKET CLUB
HERBALIFE GRAN CANARIA - REAL MADRID
RETABET BILBAO BASKET - FC BARCELONA LASSA
GIPUZKOA BASKET - UCAM MURCIA CB
MONTAKIT FUENLABRADA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
TECNYCONTA ZARAGOZA - MOVISTAR ESTUDIANTES
DESCANSA: MONBUS OBRADOIRO
JORNADA 16 (13 y 14 enero 2018):
REAL MADRID - UNICAJA
HERBALIFE GRAN CANARIA - MONTAKIT FUENLABRADA
MORABANC ANDORRA - SAN PABLO BURGOS
MOVISTAR ESTUDIANTES - MONBUS OBRADOIRO
UCAM MURCIA CB - VALENCIA BASKET CLUB
TECNYCONTA ZARAGOZA -FC BARCELONA LASSA
GIPUZKOA BASKET - RETABET BILBAO BASKET
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - IBEROSTAR TENERFIE
DESCANSA: BASKONIA
JORNADA 17 (21 enero 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - MORABANC ANDORRA
BASKONIA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
UNICAJA - HERBALIFE GRAN CANARIA
FC BARCELONA LASSA - GIPUZKOA BASKET
RETABET BILBAO BASKET - MOVISTAR ESTUDIANTES
IBEROSTAR TENERIFE - TECNYCONTA ZARAGOZA
SAN PABLO BURGOS - REAL MADRID
MONBUS OBRADOIRO - UCAM MURCIA CB
DESCANSA: MONTAKIT FUENLABRADA
JORNADA 18 (27 y 28 enero 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - MONTAKIT FUENLABRADA
REAL MADRID - BASKONIA
UNICAJA - TECNYCONTA ZARAGOZA
UCAM MURCIA CB - FC BARCELONA LASSA
GIPUZKOA BASKET - HERBALIFE GRAN CANARIA
MONBUS OBRADOIRO - RETABET BILBAO BASKET
MOVISTAR ESTUDIANTES - IBEROSTAR TENERFIE
SAN PABLO BURGOS - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
DESCANSA: MORABANC ANDORRA
JORNADA 19 (3 y 4 febrero 2018):
BASKONIA - MONBUS OBRADOIRO
HERBALIFE GRAN CANARIA - UCAM MURCIA CB
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MOVISTAR ESTUDIANTES
TECNYCONTA ZARAGOZA - GIPUZKOA BASKET
FC BARCELONA LASSA - VALENCIA BASKET CLUB
RETABET BILBAO BASKET - REAL MADRID
MONTAKIT FUENLABRADA - UNICAJA
IBEROSTAR TENERIFE - MORABANC ANDORRA
DESCANSA: SAN PABLO BURGOS
JORNADA 20 (10 y 11 febrero 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - TECNYCONTA ZARAGOZA
HERBALIFE GRAN CANARIA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MORABANC ANDORRA - REAL MADRID
UNICAJA - BASKONIA
UCAM MURCIA CB - RETABET BILBAO BASKET
GIPUZKOA BASKET - IBEROSTAR TENERFIE
MONTAKIT FUENLABRADA - MOVISTAR ESTUDIANTES
SAN PABLO BURGOS - MONBUS OBRADOIRO
DESCANSA: FC BARCELONA LASSA
JORNADA 21 (3 y 4 marzo 2018):
REAL MADRID - UCAM MURCIA CB
BASKONIA - GIPUZKOA BASKET
IBEROSTAR TENERFIE - SAN PABLO BURGOS
RETABET BILBAO BASKET - VALENCIA BASKET CLUB
MOVISTAR ESTUDIANTES - UNICAJA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - FC BARCELONA LASSA
MONBUS OBRADOIRO - MORABANC ANDORRA
TECNYCONTA ZARAGOZA - MONTAKIT FUENLABRADA
DESCANSA: HERBALIFE GRAN CANARIA
JORNADA 22 (10 y 11 marzo 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - MONBUS OBRADOIRO
HERBALIFE GRAN CANARIA - SAN PABLO BURGOS
UCAM MURCIA CB - MOVISTAR ESTUDIANTES
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - TECNYCONTA ZARAGOZA
MONTAKIT FUENLABRADA - GIPUZKOA BASKET
FC BARCELONA LASSA - REAL MADRID
MORABANC ANDORRA - BASKONIA
IBEROSTAR TENERFIE - RETABET BILBAO BASKET
DESCANSA: UNICAJA
JORNADA 23 (17 y 18 marzo 2018):
BASKONIA- HERBALIFE GRAN CANARIA
FC BARCELONA LASSA - IBEROSTAR TENERIFE
MORABANC ANDORRA - UCAM MURCIA CB
TECNYCONTA ZARAGOZA - REAL MADRID
RETABET BILBAO BASKET - UNICAJA
MONBUS OBRADOIRO - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
GIPUZKOA BASKET - MOVISTAR ESTUDIANTES
SAN PABLO BURGOS - MONTAKIT FUENLABRADA
DESCANSA: VALENCIA BASKET CLUB
JORNADA 24 (24 y 25 marzo 2018):
REAL MADRID - GIPUZKOA BASKET
BASKONIA - RETABET BILBAO BASKET
UNICAJA - SAN PABLO BURGOS
HERBALIFE GRAN CANARIA - MONBUS OBRADOIRO
IBEROSTAR TENERIFE - VALENCIA BASKET CLUB
MOVISTAR ESTUDIANTES - FC BARCELONA LASSA
MONTAKIT FUENLABRADA - MORABANC ANDORRA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - UCAM MURCIA CB
DESCANSA: TECNYCONTA ZARAGOZA
JORNADA 25 (31 marzo y 1 abril 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - UNICAJA
REAL MADRID - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
RETABET BILBAO BASKET - MONTAKIT FUENLABRADA
UCAM MURCIA CB - TECNYCONTA ZARAGOZA
MONBUS OBRADOIRO - GIPUZKOA BASKET
FC BARCELONA LASSA - BASKONIA
MORABANC ANDORRA - HERBALIFE GRAN CANARIA
SAN PABLO BURGOS - MOVISTAR ESTUDIANTES
DESCANSA: IBEROSTAR TENERIFE
JORNADA 26 (7 y 8 abril 2018):
BASKONIA - SAN PABLO BURGOS
UNICAJA - IBEROSTAR TENERIFE
MOVISTAR ESTUDIANTES - VALENCIA BASKET CLUB
HERBALIFE GRAN CANARIA - FC BARCELONA LASSA
GIPUZKOA BASKET - MORABANC ANDORRA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - RETABET BILBAO BASKET
MONTAKIT FUENLABRADA - UCAM MURCIA CB
TECNYCONTA ZARAGOZA - MONBUS OBRADOIRO
DESCANSA: REAL MADRID
JORNADA 27 (11 y 12 abril 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - BASKONIA
REAL MADRID - MONTAKIT FUENLABRADA
MORABANC ANDORRA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
UCAM MURCIA CB - IBEROSTAR TENERFIE
GIPUZKOA BASKET - UNICAJA
MONBUS OBRADOIRO - FC BARCELONA LASSA
MOVISTAR ESTUDIANTES - HERBALIFE GRAN CANARIA
SAN PABLO BURGOS - TECNYCONTA ZARAGOZA
DESCANSA: RETABET BILBAO BASKET
JORNADA 28 (14 y 15 abril 2018):
HERBALIFE GRAN CANARIA - RETABET BILBAO BASKET
MORABANC ANDORRA - MOVISTAR ESTUDIANTES
UCAM MURCIA CB - SAN PABLO BURGOS
MONTAKIT FUENLABRADA - MONBUS OBRADOIRO
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - VALENCIA BASKET CLUB
IBEROSTAR TENERIFE - REAL MADRID
TECNYCONTA ZARAGOZA - BASKONIA
FC BARCELONA LASSA - UNICAJA
DESCANSA: GIPUZKOA BASKET
JORNADA 29 (21 y 22 abril 2018):
BASKONIA - MONTAKIT FUENLABRADA
UNICAJA - UCAM MURCIA CB
REAL MADRID - VALENCIA BASKET CLUB
SAN PABLO BURGOS - FC BARCELONA LASSA
TECNYCONTA ZARAGOZA - HERBALIFE GRAN CANARIA
RETABET BILBAO BASKET - MORABANC ANDORRA
MONBUS OBRADOIRO - IBEROSTAR TENERFIE
GIPUZKOA BASKET - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
DESCANSA: MOVISTAR ESTUDIANTES
JORNADA 30 (28 y 29 abril 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - SAN PABLO BURGOS
REAL MADRID - HERBALIFE GRAN CANARIA
FC BARCELONA LASSA - RETABET BILBAO BASKET
UCAM MURCIA CB - GIPUZKOA BASKET
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MONTAKIT FUENLABRADA
MOVISTAR ESTUDIANTES - TECNYCONTA ZARAGOZA
IBEROSTAR TENERIFE - BASKONIA
MORABANC ANDORRA - UNICAJA
DESCANSA: MONBUS OBRADOIRO
JORNADA 31 (5 y 6 mayo 2018):
BASKONIA - UCAM MURCIA CB
UNICAJA - MONBUS OBRADOIRO
HERBALIFE GRAN CANARIA - IBEROSTAR TENERIFE
RETABET BILBAO BASKET - SAN PABLO BURGOS
GIPUZKOA BASKET - VALENCIA BASKET CLUB
MOVISTAR ESTUDIANTES - REAL MADRID
MONTAKIT FUENLABRADA - FC BARCELONA LASSA
TECNYCONTA ZARAGOZA - MORABANC ANDORRA
DESCANSA: DIVINA SEGUROS JOVENTUT
JORNADA 32 (12 y 13 mayo 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - UCAM MURCIA CB
FC BARCELONA LASSA - TECNYCONTA ZARAGOZA
RETABET BILBAO BASKET - GIPUZKOA BASKET
IBEROSTAR TENERIFE - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
UNICAJA - REAL MADRID
MONTAKIT FUENLABRADA - HERBALIFE GRAN CANARIA
SAN PABLO BURGOS - MORABANC ANDORRA
MONBUS OBRADOIRO - MOVISTAR ESTUDIANTES
DESCANSA: BASKONIA
JORNADA 33 (19 y 20 mayo 2018):
REAL MADRID - SAN PABLO BURGOS
UCAM MURCIA CB - MONBUS OBRADOIRO
MORABANC ANDORRA - VALENCIA BASKET CLUB
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - BASKONIA
HERBALIFE GRAN CANARIA - UNICAJA
GIPUZKOA BASKET - BARCELONA LASSA
MOVISTAR ESTUDIANTES - RETABET BILBAO BASKET
TECNYCONTA ZARAGOZA - IBEROSTAR TENERIFE
DESCANSA: MONTAKIT FUENLABRADA
JORNADA 34 (24 mayo 2018):
VALENCIA BASKET CLUB - HERBALIFE GRAN CANARIA
BASKONIA - MOVISTAR ESTUDIANTES
UNICAJA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
FC BARCELONA LASSA - MORABANC ANDORRA
RETABET BILBAO BASKET - TECNYCONTA ZARAGOZA
IBEROSTAR TENERIFE - MONTAKIT FUENLABRADA
MONBUS OBRADOIRO - REAL MADRID
SAN PABLO BURGOS - GIPUZKOA BASKET
DESCANSA: UCAM MURCIA CB