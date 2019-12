Anthony Randolph lleva a Eslovenia a cuartos en un cómodo partido ante Ucrania

El primer partido de los octavos de final del Eurobasket abría con un horario mucho más tempranero que de costumbre. El Sinan Erdem Arena de Estambul fue el escenario donde se disputó este primer y desigualado choque. Eslovenia no tuvo muchos problemas para deshacerse de una Ucrania que no tuvo opciones en ningún momento del partido. Se vieron claramente superados y no pudieron hacer otra cosa que ver cómo entraba el balón por el aro constantemente. La selección de Igor Kokoskov se dirige con paso firme hasta los cuartos de final donde le estará esperando el ganador del partido entre Letonia y Montenegro.

No fue el día de Goran Dragic, pero liderados con un gran Doncic y un Randolph inspirado, pasaron por encima de los ucranianos sin una idea clara de juego. Lukashov intentó hacer lo máximo posible para que no fuera tan abismal la brecha entre ambos, pero su juego no fue del agrado del entrenador Ievgen Murzin. De esta manera, Ucrania dice adiós a un Eurobasket donde logró colarse por sorpresa en la fase final consiguiendo una victoria más que dos de sus rivales, Georgia y la anfitriona del grupo Israel que quedaron fuera de manera sorprendente tras mostrar un pobre nivel en fase de grupos.

Anthony Randolph despertó

Tras no haber empezado la competición de la mejor manera con Eslovenia, Anthony Randolph se ha gustado esta mañana y nos ha dejado su mejor partido en lo que llevamos de Eurobasket. A partir del tercer cuarto se encendió y no dejó que se apagara la llama en ningún momento. Un total de 21 puntos con una efectividad pasmosa en tiros de campo, ochenta por ciento de acierto, y un 100 % de acierto en tiros de tres puntos con tres aciertos de tres intentados. No ha encontrado una gran oposición en la defensa ucraniana que le dejaba anotar de todas las maneras. Ha hecho mucho daño con constantes penetraciones que terminaban con bandejas o mates bastante sencillos.

El jugador del Real Madrid ha despertado tras muchos partidos en la sombra. Vino a este equipo para aportar algo que ningún jugador esloveno poseía. Ese papel de cuatro abierto ha sido una auténtica bomba de relojería en el partido de esta mañana. Sus asignaciones no conseguían llegar a tiempo para puntear sus tiros lo que ha dado mucha libertad al jugador nativo de Wurzburgo.

Luka Doncic, rozando el triple-doble

Ante la “ausencia” de Goran Dragic, el nuevo estandarte de la selección dio un paso adelante desde el primer minuto del partido para llevar los galones del equipo. Abrió el partido con un triple y a partir de ahí tuvo un día muy bueno. Su papel debajo de los tableros fue clave en ambos lados de la pista. Estuvo muy acertado en el rebote ofensivo que permitió a los suyos mantener el pie en el acelerador y no soltarlo en ningún momento.

Sus números fueron de auténtico genio, 14 puntos, 10 rebotes y seis asistencias. Ha conseguido en total 22 puntos de valoración consiguiendo la máxima de su equipo tras Anthony Randolph con 25. En este encuentro ha mostrado grandes movimientos demostrando a todos su gran nivel en los fundamentos del juego. Sabe que tiene a muchos ojos de la NBA detrás y este ha sido un partido donde se demuestra que puede jugar a gran nivel en cualquier equipo aportando desde el primer minuto.

Letonia y Montenegro tendrán que temer a su siguiente rival. Eslovenia ha demostrado a todos durante esta competición que quiere llegar a la final y optar a conseguir el oro. Tiene un equipo capaz de hacerlo e irán a por ello.

Resumen del partido (vídeo)