Joan Plaza: "Empezar con buen pie siempre ayuda"

La Liga Endesa dio el pistoletazo de salida el pasado fin de semana y ha puesto ya velocidad de crucero, con una jornada intersemanal para que los aficionados al baloncesto no tengan tanto tiempo entre partido y partido. Uno de los equipos que mejores sensaciones dejó en la primera cita del calendario fue Unicaja Málaga, que sin ofrecer su mejor versión se apuntó la victoria en la siempre difícil cancha de UCAM Murcia.

"Me gustaría vivir una gran fiesta del baloncesto"

En la segunda jornada llega el momento del debut del cuadro cajista en su pabellón, por lo que Joan Plaza ha querido realizar un llamamiento a la afición en la rueda de prensa previa al encuentro: "Me gustaría sobremanera que aquí estuvieran los 8.000 abonados. Hay que pelear, la gente del Banco, los spónsors, todos. Llegar a los 8.000 no está al alcance de todos los equipos de la ACB. Me gustaría que la gente venga, con intensidad. Sé que es a las 21:30 y jueves, que la gente tiene trabajo e hijos, pero al fútbol van 40.000 y entre todos hemos de compensarlo y acudir. Me gustaría vivir una gran fiesta del baloncesto, con el debut en casa. Ojalá sea así. Que el campo esté muy lleno", deseó el entrenador verde.

El técnico de Unicaja también quiso valorar el triunfo cosechado el pasado fin de semana en Murcia: "Empezar con buen pie siempre ayuda. Ganar en Murcia y hacerlo contra Burgos también sería un gran honor. Me gustaría que la gente viniera. Hemos de venir contra equipos recién ascendidos. Burgos se merece un gran aplauso de Málaga, después de tantos años para subir a la ACB. Hicimos cosas buenas en Murcia, que es una cancha donde es muy difícil ganar, donde los rivales no dejarán a Murcia en 64 puntos fácilmente. Tenemos muchas cosas mejorables. Y hasta que no lo hagas de una forma constante no voy a estar contento", señaló el técnico.

"Tienen talento y la historia está llena de gente que creía que los partidos estaban ganados"

Pese a ser el actual colista de la clasificación, San Pablo Burgos ha confeccionado una plantilla competitiva y capaz de poner en apuros a cualquier rival. Plaza habló ante los medios sobre las virtudes del cuadro burgalés: "Burgos merecía volver a la ACB y ojalá se consolide en la ACB. Tiene una columna vertebral muy definida con Fischer, Gailius y Thompson -el base, el tres y el cinco-, pero luego tiene gente joven, como Sebas Saiz o incluso Edu Martínez, que está formado en la cantera del Barcelona. Trabajan en distintos niveles defensivos, en zona, individual, con presión. Thompson es un jugador muy importante para ellos y hay que ser proactivos en el poste bajo. Quien crea que va a ser un rival fácil es que no lo conocen. Tienen talento y la historia está llena de gente que creía que los partidos estaban ganados".

Por último, Joan Plaza habló sobre una de las estrellas del equipo, Ray McCallum, que cuajó una pretemporada sobresaliente, pero que no ha dejado buenas sensaciones en los dos partidos oficiales disputados hasta la fecha: "Le puede afectar un poco el haber jugado muy bien en pretemporada. Ya vienen partidos serios, como Valencia o Murcia. La gente ha visto que ha sido importante y lo está sufriendo en sus carnes. No me preocupa, está entrenando muy bien. Habrá partidos para todos, en la Liga española y Euroliga. Los errores que tuvo fueron por falta de ansiedad. Acabará jugando mejor".