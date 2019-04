Previa Bucks - Trail Blazers: confirmar las expectativas

Los amantes de la mejor liga del mundo tienen una cita esta noche a las dos y media de la madrugada. Giannis contra la dupla exterior de Lillard y McCollum, tres jugadores que bien podrían ser de lo mejor de la NBA. Los Trail Blazers tras enfrentarse a Indiana y Phoenix, podrán disputar un encuentro ante un rival de una categoría superior a los dos equipos mencionados. Los Bucks perdieron ante los Cavs la pasada noche y ganaron a los Celtics, habiéndose enfrentado a los dos mejores equipos de su conferencia.

La soledad griega

No es una novedad, parece que el gigante griego no tendrá esta temporada tampoco la compañía necesaria para que los Bucks den un salto como franquicia. En el primer partido de la temporada, donde los Boston y Milwaukee fueron alternando el mando del partido durante los cuatro cuartos, Anteto anotó treinta y siete puntos en treinta y seis minutos. Le siguió Middleton con quince peor con un porcentaje pobre. Malcolm también realizó una buena actuación y contribuyó en la victoria, mientras que Maker tuvo menos minutos que Monroe y parece que no ha mejorado mucho respecto a la pasada temporada.

Antetokounmpo | Imagen: NBA.com

En el segundo partido, Anteto volvió a reinar, incluso anotó diez puntos más que LeBron, pero la victoria fue los Cavs. Pese al 15 de 22 del griego, los números de sus compañeros no acompañan. Dellavedova jugó veinticuatro minutos y anotó tres puntos. De nuevo el ROY de la pasada temporada brilló junto al griego pero no pudieron parar a los de Ohio. La profundidad de la plantilla pasó factura a los de Jason Kidd que se vieron superados por una de las plantillas actuales con más armas de la NBA. Hasta la vuelta de Jabari en febrero no podrá verse a un jugador que le quite responsabilidad al enorme alero que este año estará en la carrera por el MVP.

Blazers, imbatidos

Del debut de esta temporada de los de Oregon no se pueden sacar muchas conclusiones. Unos Suns que "no defendieron", los Blazers arrasaron a partir del sexto minuto de partido, llevándose el encuentro por una diferencia de cuarenta y ocho puntos, con anotación repartida y con CJ McCollum de baja por sanción. Partido fácil para Lillard y los suyos.

Ante Indiana más de lo mismo, la máxima ventaja de los Pacers fue de dos puntos. Con la lesión de su mejor jugador, Myles Turner, los visitantes no pudieron con un equipo muy completo, con una de las mejores duplas exteriores de la liga. Nurkic jugó bien en ambos lados, aunque de cara al aro deberá mejorar sus porcentajes.

Desde el banquillo Evan Turner hizo bien los deberes, los Blazers poseen una amplia rotación aunque quizá la diferencia entre el quinteto titular y el banquillo es mayor de la que desearían. Para los de Stotts ahora llega la prueba de la verdad, un equipo que aspira a jugar la postemporada los visita con la intención de llevarse una victoria.

La importancia de la defensa

La franquicia de Portland aún no ha jugado contra un equipo con una buena defensa, la actitud de Antentokounmpo, junto a Brogdom, y Middleton atrás será fundamental. También John Henson que ya le puso un par de tapones a Irving en su debut con los Celtics.

Desde el otro lado, Nurkic y Aminu se perfilan como los mejores defensores del conjunto local. Encargados de parar al griego en sus penetraciones, los interiores deberán intentar que tire desde fuera, donde aún no ha anotado en estos primeros dos partidos. Por lo tanto, el equipo que mejor defienda será posiblemente el que gane el partido. La defensa cada temporada pasa más desapercibida en la liga, esto no quiere decir que no la haya, hay una gran cantidad de jugadores que son especialistas en el lado propio de la cancha, jugadores muy importantes y que gracias a esa faceta tienen un rol muy importante en sus respectivos equipos.