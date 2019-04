NBA Sundays: exhibición de la Conferencia Este

Jornada de domingo muy entretenida para todos los aficionados de la asociación. Los equipos de la Conferencia Este serán los protagonistas en el día de hoy, un total de cinco equipos se vestirán de corto esta noche, mientras que del otro lado del país solo serán tres los conjuntos que saltarán a la pista esta noche. Cuatro partidos para elegir de un domingo muy interesante que valdrá para saber cómo se queda la clasificación tras siete días muy moviditos donde podemos quedarnos con un claro titular, los Celtics están intratables.

Un duelo de altura, sin Kyrie Irving

Boston Celtics y Toronto Raptors, primer clasificado contra el tercero. A las 21:30 horas abrimos este menú con uno de los partidos más interesantes que se hayan visto hasta la fecha. Los chicos de Brad Stevens quieren mantener su racha de victorias, la cual ya se encuentra en once. Han comenzado la temporada de una manera increíble, dejando en el tintero únicamente los dos primeros partidos de la campaña ante Cleveland Cavaliers y Milwaukee Bucks. Desde entonces, nadie ha conseguido derrotar a los verdes, que ya se posicionan como claros favoritos del Este ante el gran descalabro de Cleveland.

A este primer plato le faltará la especia más importante. Kyrie Irving no jugará debido a un golpe que recibió en la cara durante el último choque ante Charlotte Hornets. Aron Baynes le asestó de manera no intencionada a su compañero un duro codazo que hizo que este se retirara del encuentro. No parece nada excesivamente grave, pero no podrá defender a los suyos en el día de hoy. Esta baja solo perdurará a lo largo de este partido, ya que podrá jugar los siguientes con una máscara protegiéndole el rostro.

Con Irving fuera, los Celtics fueron capaces de remontar una ventaja de 18 puntos por parte de los Hornets y, gracias al gran trabajo de sus jóvenes, consiguieron llevarse el partido. Jaylen Brown, Jayson Tatum, Marcus Smart y Shane Larkin fueron los principales destacados. Sin embargo, hoy tienen que verse las caras con un rival de mayor nivel y no será tan fácil marcharse con la cabeza bien alta, al igual que sucedió en el último partido en el TD Garden.

Detroit quiere seguir arriba

Los Pistons están en una nube. Su gran inicio de temporada les permite situarse en la segunda posición de la Conferencia Este, justo detrás de Boston Celtics. Y es que todas las piezas han encajado a la perfección hasta ahora. Andre Drummond ha sorprendido a todos con su juego ofensivo mientras que sigue siendo el mismo pívot dominante en los tableros. Reggie Jackson parece estar sano y ha vuelto esa conexión que consiguió llevar a Detroit de vuelta a los Playoffs hace dos años. Además, ahora cuentan con otra pieza que les está siendo de gran ayuda, Avery Bradley.

El que fuera el gran capitán de Boston Celtics está demostrando que también sabe meterlas muy bien. En Detroit han pasado de verlo como un especialista defensivo a un two-way player. Y esto no se refiere al nuevo contrato de la Liga, sino a un jugador capaz de hacer mucho daño en ambos lados de la pista. Promedia 16,4 puntos por partido así como casi dos robos y dos asistencias. Los Pistons no echan de menos a Kentavious Caldwell-Pope.

Esta noche pondrán a prueba su “novedoso" plantel ante unos Heat que no han comenzado la temporada de la manera deseada. La lesión de Hassan Whiteside en el primer partido de la temporada les pasó factura y después llegaron cuatro derrotas consecutivas. A su vuelta, consiguieron recuperar el equilibrio que tanto les había faltado y ya se encuentran con un récord del 50 por ciento, seis victorias y seis derrotas. Necesitan reencontrarse consigo mismos, con ese equipo que firmó uno de los mejores récords de toda la Liga durante la segunda mitad de esta.

Los Rockets, sin perder la pista a Golden State

El partido de las 00:00 horas tendrá como protagonistas a Houston Rockets e Indiana Pacers. Tras un comienzo de temporada ilusionante, los de Indianápolis no han conseguido mantener el nivel y su ritmo ya ha comenzado a disminuir. No obstante, podemos decir que su juego ha sorprendido a más de uno con un traspaso, que ha resultado no ser tan malo como parecía. Dejaron marchar a Paul George, pero Victor Oladipo y Domantas Sabonis se están ganando el pan. Los que fueran compañeros en Oklahoma City han doblegado sus números desde que juegan para el entrenador McMillan.

Nadie dudaba de la capacidad de un número dos del Draft como Oladipo, pero aún no se había visto el potencial del lituano, que no quiere ser relegado al banquillo. Sus números no están dejando indiferente a nadie y los Pacers tomaron una velocidad de crucero que parecen haber perdido. Esta noche, tendrán que enfrentarse a uno de los equipos más en forma de la temporada. Houston, junto con Golden State y Boston, son los únicos equipos que ya suman dobles dígitos en el casillero de victorias.

Ante la baja de Chris Paul, que cayó lesionado en el primer partido de la temporada ante los Warriors, han conseguido volver a su juego de la temporada pasada con James Harden como ‘pseudobase’. Eric Gordon, Trevor Ariza y hasta Clint Capela han dado un paso adelante para conseguir que los de Houston no bajen su nivel ante la ausencia de una de sus nuevas estrellas. Hoy tendrán delante a un rival en decadencia y que parece acercarse cada vez más a la posición que merecen. Un reto no muy arriesgado para los de Mike D’Antoni.

Oklahoma intentará salir del barro

Los Thunder todavía siguen en su particular intento de manejar un grupo de superestrellas que no ha conseguido mantener el nivel necesario para obtener los mejores resultados posibles. Muchos partidos perdidos en este inicio de temporada, aunque no desisten en su misión. No pueden desconcentrarse demasiado si no quieren quedarse totalmente descolgados de los puestos de arriba. Esta noche a las 1:00 horas, reciben a Dallas Mavericks, un cupcake que les debe servir para sumar su segunda victoria consecutiva.

Dallas ha sido el peor equipo de la Conferencia Oeste en este inicio de campaña, al igual que el año pasado. Ni siquiera el impresionante juego de su novato Dennis Smith Jr. ha conseguido mantenerlos con vida. Es muy pronto para hablar sobre el tanking, y más tras el baño de humildad que dio a más de uno la temporada pasada, pero saben que este tampoco será su año por ahora.