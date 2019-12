Carmelo Anthony harto de los árbitros

“Estoy harto de ellos. Estoy harto de los árbitros. No hay respeto”, así de claro y conciso se mostró el jugador de Oklahoma City Thunder ,Carmelo Anthony, tras acabar el partido de anoche (95-88 favorable a Thunder). Unos pasos pitados y duramente protestados por Westbrook provocaron su expulsión tras dos técnicas.

Duras declaraciones de Melo

"El juego ha cambiado mucho desde que llegué hace 15 años. Los jugadores y los árbitros mantenían diálogo, ya sea que fuera bueno o malo, siempre hubo un punto en el que te dejarían disfrutar un poco, y luego se dirigiría a ti y diría que es suficiente", dijo Anthony la pasada semana hablando del arbitraje actual. "Y ahora, el silbato es demasiado rápido. Ves a alguien equivocado, recibes una falta técnica. Dices una cosa incorrecta, recibes una falta técnica. Así que creo que esa es la diferencia de cuando entré. El diálogo, la comunicación y la relación que tuvieron los jugadores y árbitros cuando llegue a la NBA es ahora muy diferente".

Por contra, Westbrook no habló con los periodistas después del juego, dejando el vestuario antes de que estuviera abierto a los medios. Es el segundo juego en casa consecutivo que Westbrook deja los vestuarios tras el partido sin hablar con los periodistas, algo tremendamente raro en la NBA.

Después de la expulsión de Westbrook, el entrenador del Thunder, Billy Donovan, fue sancionado con una falta técnica también.

Otra técnica para Donovan

Tras el partido el entrenador de los Thunder fue preguntado si él y Westbrook necesitan tener mayor cautela respecto a la situación de los partidos y los árbitros a lo que Donovan fue directo en su respuesta:

"No, porque el oficial cometió un terrible error, y él lo reconoció", dijo Donovan. "Estaba gritando al otro arbitro en la cancha para llamar su atención y el tipo simplemente me ordenó. Y él vino y se disculpó conmigo, así que definitivamente no me merezco una técnica. Sé cuando merezco una. No pude ver claramente lo que Russell hizo en ese momento, así que no voy a hacer ningún comentario por él, pero sé lo que pasó conmigo y eso fue realmente desafortunado y [el arbitro] incluso reconoció dicho error".

Donovan en un campus de la pretemporada (nba.com)

"Estaba gritando al otro arbitro, y él tuvo muchas oportunidades para decir: 'Billy, espera un segundo, llegaremos a ti', pero él simplemente se giró y me pito la técnica. "He estado haciendo esto por mucho tiempo. Lo suficiente y sé que cuando me estoy acercando a una técnica, o cuando la merezco , y en esta ocasión fue totalmente inmerecido y no debería haber sido pitada ".

Lo único cierto es que todo esto se suma a las crecientes declaraciones de jugadores y entrenadores hacia unos polémicos arbitrajes en esta temporada, que no hace más que añadir presión hacia una labor nada fácil.