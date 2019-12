Resumen NBA: noche triste, con Cousins en la mente de todos

La pasada madrugada se presentaba como otra noche con multitud de partidos de calidad. Sin embargo, en el partido entre los Rockets y los Pelicans, el pívot estrella de los últimos, DeMarcus Cousins, abandonó el partido con una lesión en el tendón de Aquiles del pie izquierdo. Según Adrian Wojnarowski, se ha roto dicho músculo, y por tanto se perderá el resto de la temporada. En otros partidos destacados, los Cavs ganaron a los Pacers y los Sixers a los Spurs. La sorpresa de la noche la dieron los Jazz, que derrotaron a los Toronto Raptors.

Charlotte Hornets 121-110 Atlanta Hawks

El equipo de Michael Jordan ganó en casa contra uno de los peores equipos de la Liga actualmente, los Atlanta Hawks. Los locales fueron construyendo una pequeña ventaja durante los primeros dos cuartos. Tras controlar los Hornets el partido durante el tercer periodo, los Hawks fueron capaces de ponerse por delante en el marcador entrado el último. Al final el resultado reflejó la distancia que había existido durante la mayoría del choque. Kemba Walker lideró una vez más a su equipo con 29 puntos. El base contó con el apoyo ofensivo del resto de jugadores del quinteto inicial (solo Marvin Williams estuvo por debajo de los 18 tantos, con once). Nico Batum repartió ocho asistencias y Dwight Howard dominó en la zona defensivamente, puso siete tapones. Kent Bazemore fue el mejor jugador de los de Georgia, anotó 26 puntos.

Cleveland Cavaliers 115-108 Indiana Pacers

El equipo de Ohio se vengó de la derrota en el último enfrentamiento entre las dos franquicias y coge algo de oxígeno. Los ‘Cavs’ lideraron el partido de principio a fin y llegaron a tener una renta de quince puntos. Aun así, en el último cuarto los Pacers intentaron una remontada, el parcial del cuarto final fue de 28-18. LeBron siguió con sus actuaciones sobrehumanas. Consiguió un nuevo triple-doble con 26 puntos, diez rebotes y once asistencias. Demostró una vez más que no solo puede ser un anotador imparable, sino que es el mejor pasador de la Liga. JR Smith fue el segundo jugador que más contribuyó en ataque. Kevin Love se quedó en diez puntos únicamente y Thomas en doce. El base, que será agente libre al finalizar la temporada, todavía no ha entrado en ritmo y cada vez es más complicado que le den todo el dinero que quiere. Oladipo sigue a nivel de All-Star y Domantas Sabonis fue su segundo espada en el equipo de Indianapolis.

Toronto Raptors 93-97 Utah Jazz

Los Jazz dieron la mayor sorpresa de la noche al derrotar a domicilio a los segundos clasificados en la Conferencia Este, los Toronto Raptors. La primera parte la dominaron los locales. Durante los primeros 24 minutos, llegaron a tener una ventaja de doce puntos. Pese a ello, los Jazz reaccionaron en el tercer cuarto y remontaron el partido. Donovan Mitchell sigue presentando su candidatura para el “Mejor Rookie del Año”. Esta vez anotó 26 puntos gracias, entre otras cosas, a su acierto desde el triple (cuatro tiros encestados por siete intentados). Rudy Gobert y Ricky Rubio también contribuyeron en ataque. Por los canadienses, Valanciunas fue el máximo anotador (28 tantos), seguido por los 19 de DeRozan.

Chicago Bulls 103-108 Los Angeles Lakers

Los angelinos ganaron en el United Center de Chicago a unos Bulls que vuelven a estar a la deriva. Los Lakers llegaron a ir ganando por 17, y los Bulls solo tomaron la iniciativa en dos ocasiones. Niko Mirotic, desde el banquillo, fue el más destacado de los de Illinois con 18 puntos. Lauri Markkanen y Denzel Valentine consiguieron un doble-doble por cabeza. El finés con once tantos e idéntica cantidad de rebotes y el americano con 16 puntos y también, once rebotes. Lonzo Ball no jugó, pero Brandon Ingram se aseguró de no se le echara de menos, con sus 25 puntos. Jordan Clarkson alcanzó los 19 tantos y Brook Lopez, en el enfrentamiento con su hermano, llegó a los 17.

Memphis Grizzlies 100-109 Los Angeles Clippers

Los Clippers ganaron a los Grizzlies en el FedEx Forum gracias a otra gran actuación de Lou Williams. El escolta volvió a dar rienda suelta a su capacidad anotadora y se disparó a los cuarenta puntos en 34 minutos de juego. En ese tiempo, también fue capaz de dar diez pases de canasta. Milos Teodosic fue el segundo máximo anotador en su equipo. El serbio es capaz de conseguir sus números habituales tanto en la Euroliga como en la NBA y fue clave en el triunfo de su franquicia. Marc Gasol no estuvo acertado en sus tiros, aunque sí consiguió un triple-doble con trece puntos, doce rebotes y diez asistencias. Los Grizzlies lideraron el partido durante la mayor parte del primer cuarto y en un instante del segundo, pero los Clippers, y en concreto Williams, fueron demasiado para ellos.

Milwaukee Bucks 116-91 Brooklyn Nets

La segunda victoria más abultada de la noche la consiguieron los Milwaukee Bucks. Tras la marcha de Jason Kidd, el equipo ha sido capaz de conseguir varias victorias. Los Nets nunca estuvieron por delante en el marcador. La ventaja en el electrónico para los de Wisconsin llegó a ser de 28 puntos. Giannis Antetokounmpo fue absolutamente imparable para la defensa neoyorquina, anotó 41 puntos y cogió trece rebotes. Khris Middleton anotó 21 tantos. En los Nets, ningún jugador superó los quince puntos. Russell y DeMarre Carroll se quedaron en catorce. Joe Prunty, el nuevo entrenador de los Bucks, se quedará en el banquillo de la franquicia hasta el final de temporada. El objetivo claro es el de clasificarse para Playoffs e incluso, dar alguna sorpresa en las primeras rondas de la postemporada.

New Orleans Pelicans 115-113 Houston Rockets

Los Pelicans vivieron una noche triste pese a la victoria. Ganaron en Houston, pero también perdieron a su center titular, el mejor pívot de la NBA, DeMarcus Cousins. Anthony Davis vuelve a quedarse sin un compañero de nivel de élite lo que instigará los rumores de salida de Louissiana. Los Pelicans fueron por delante durante casi los 48 minutos, en el tercer cuarto la ventaja llegó a ser de 21. ‘AD’ anotó 27 puntos a los que sumó once rebotes y cinco tapones. A falta de quince segundos para el final del partido. DeMarcus Cousins consiguió un dos más uno. Tras fallar el adicional, ‘Boogie’ fue a luchar el robote ofensivo. En ese instante hizo un mal movimiento con su pie izquierdo. Los médicos le examinarán en las próximas horas, pero las primeras informaciones de periodistas como Adrian Wojnarowski señalan que se ha roto el tendón de Aquiles y no volverá este año. Chis Paul, que llegó a los 38 puntos, no pudo evitar la derrota de los suyos.

Dallas Mavericks 93-107 Portland Trail Blazers

Los Blazers ganaron un partido en Texas contra unos Mavs que se borraron mediado el segundo cuarto. El equipo de Mark Cuban fue ganando durante la mayor parte de la primera mitad. Sin embargo, a pocos minutos del final de esa parte los Blazers se pusieron por delante y no dieron la posibilidad de que los Mavericks volvieran a liderar. Dennis Smith Jr. y Harrison Barnes fueron los máximos anotadores de los de Dallas, mientras que Lillard (29) y McCollum (20) volvieron a destacar contra una de sus víctimas favoritas. Ed Davis anotó quince puntos y recogió, además, trece rebotes.

San Antonio Spurs 78-97 Philadelphia 76ers

Los Sixers ganaron en San Antonio por primera vez desde 2004. Lo hicieron con una defensa que provocó una cantidad de fallos increíbles. Los de Philadelphia llegaron a ir ganando por 25, mientras que los Spurs solo tuvieron la iniciativa en los primeros instantes de partido y su ventaja no pasó de los dos puntos. Ben Simmons, con 21, y Joel Embiid, con 18, fueron los más destacados de los de Pennsylvania. El camerunés también recogió trece tiros fallados por lo que consiguió un doble-doble. LaMarcus ALdridge fue el único jugador destacado de los Spurs con 18 tantos, seguido por Pau Gasol con once y Murray con diez puntos, nueve rebotes y cinco asistencias.

Phoenix Suns 85-107 New York Knicks

Los Knicks dominaron completamente el partido jugado en Arizona. La ventaja se disparó en el último cuarto, cuando los jugadores de los Suns dieron el choque por perdido. La ventaja de los de la ‘Gran Manzana’ llegó a ser de 27 puntos. La anotación de los neoyorquinos estuvo repartida. Kanter fue el máximo anotador del partido con veinte tantos junto a TJ Warren. El pívot turco rescató diez tiros fallados. Porzingis anotó 19, cogió siete rebotes y puso tres tapones. En la franquicia de Arizona, Josh Jackson se quedó cerca de los veinte puntos desde el banquillo y Devin Booker no pasó de los doce.