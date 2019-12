Previa Bielorrusia - España: reafirmar el liderato a toda costa

No, lo siento. Esta vez tampoco estarán los NBA. También es una lástima, los que juegan Euroliga no harán acto de presencia. Sin embargo, eso no es excusa para que el espectador no pueda disfrutar de otra mágica tarde de baloncesto con la Selección Española. Pese a no contar con las estrellas nacionales, la travesía de los hombres de Sergio Scariolo hacia el Mundial de China prosigue. En esta ocasión, el escollo se llama Bielorrusia.

Y es que pese toda a polémica que se ha creado a partir de las convocatorias para este clasificatorio mundialista, los jugadores que están acudiendo a la concentración. No, no son los hermano Gasol; tampoco 'el Chacho' Rodríguez o los Hernángomez, pero están teniendo los galones suficientes para superar este trámite.

En esta primera ronda de la fase previa, el objetivo no es otro que quedar entre los tres primeros del grupo, pero España no se define precisamente por su conformismo. El combinado nacional no acostumbra a calificar aprobados o notables. El sobresaliente tiene que ser la tónica dominante y así está siendo. Dos partidos disputados y dos victorias para los de Scariolo.

Con la moral por las nubes

La primera visita de la Selección llegó en Podgorica. Un segundo y tercer cuarto muy sólidos en defensa, España logró un final tranquilo contra Montenegro (66-79). Destacó en números de anotación Fran Vázquez. 15 puntos para el pívot de Iberostar Tenerife, bien flanqueado por Quino Colom y Sebas Saiz. El primer encuentro siempre es el más complicado. Los nervios son habituales y más en esta renovada plantilla, con bastantes debutantes.

La gran prueba de exigencia llegó con la visita a Burgos de la actual campeona europea, Eslovenia. No, no estaban Doncic y compañía, pero el equipo centroeuropeo llegaba a territorio español con un cuadro muy sólido, capaz de competir de tú a tú con España. Y así fue. Gasper Vidmar se fue a los 24 puntos y rozó los dobles números con nueve asistencias. Klemen Prepelic llegó a los 27.

Sin embargo, esta Selección tiró de oficio, de ganas, de pasión. Con un segundo cuarto prácticamente perfecto y un último período férreo en defensa (Eslovenia no pasó de los 20 puntos), los de Scariolo lograron dejar la victoria en Burgos (92-84). Quino Colom se erigió como la figura del partido, anotando 25 puntos y quedándose a una sola asistencia del doble-doble.

Todo lo contrario está siendo la actuación de Bielorrusia. El próximo rival de España es el actual colista del grupo y cuenta sus partidos por derrotas en esta fase de clasificación. En Ljubjliana, Eslovenia no tuvo problemas en batirles (87-74), mientras que Montenegro no dejó lugar a las dudas en Minsk (67-91). El equipo Bielorrusia tiene serios problemas en anotación, incapaz de llegar a los 75 puntos en un partido, y también defensa, siendo uno de los que más puntos encajase toda la fase de clasificación.

Caras nuevas en la convocatoria

Aunque Scariolo mantiene la columna vertebral con la que venció a Montenegro y Eslovenia, el técnico de la Selección ha decidido llamar a nuevos jugadores para ampliar el fondo de armario del equipo. Cabe destacar dos de las piezas clave de Iberostar Tenerife, Rodrigo San Miguel y Javier Beirán, además de Jonathan Barreiro, Darío Brizuela y Xavier López-Aróstegui.

La lista completa la componen los siguientes jugadores:

Fran Vázquez (Iberostar Tenerife), Pablo Aguilar (Herbalife Gran Canaria), Sergi Vidal (Divina Seguros Joventut), Xavi Rabaseda (Herbalife Gran Canaria), Sebas Sáiz (San Pablo Burgos), Quino Colom (UNICS Kazan), Jaime Fernández (Morabanc Andorra), Víctor Arteaga (Movistar Estudiantes), Nacho Llovet (Monbus Obradoiro), Albert Oliver (Herbalife Gran Canaria), Edgar Vicedo (Movistar Estudiantes), Jonathan Barreiro (Tecnyconta Zaragoza), Javier Beirán (Iberostar Tenerife), Darío Brizuela (Movistar Estudiantes), Xabier López-Aróstegui (Divina Seguros Joventut), Rodrigo San Miguel (Iberostar Tenerife).