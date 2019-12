Pachulia vuelve a estar en el punto de mira

Zaza ha vuelto a ser protagonista en el partido de esta noche ante los Thunder, y no precisamente por tener un partido acertado o por ser decisivo. En la mente de todos está ese “pasito” que dio en el primer partido de las Finales de Conferencia del año pasado ante los Spurs en la que dejó KO a Kawhi Leonard, provocándole la lesión que le apartó toda la serie.

Anoche, en una lucha por el rebote en la que Westbrook acabó en el suelo, se “deja” caer sobre las piernas de Russ, más en concreto en sus rodillas, sin que nadie le empuje ni siquiera le toque. Dicha acción no pasó desapercibida para la prensa, quienes al acabar el partido querían saber cual era la versión que tenía el base de Oklahoma con respecto a la jugada.

Westbrook, sin cortarse, fue directo: "¿Que qué ha pasado? ¿Qué crees que ha ocurrido? No mientas, no mientas. Has visto la repetición cuatro veces... ¿Qué ha pasado?", respondió Westbrook a la primera pregunta, a lo que el periodista dijo que “ se ha caído en tus piernas”, a lo que el base dijo “Ya está gracias, no me preguntéis por algo que ya sabéis su respuesta”.

Russell terminó las declaraciones diciendo que “claro que ha sido una acción intencionada, por lo que no me preguntéis si ha sido o no. No le toca nadie y se cae directamente en mis rodillas, es una jugada en la que va a hacerme daño, Zaza en un jugador sucio”.

Tras ver esa jugada algunos se manifestaron en contra de la acción de Pachulia. Paul George, compañero de Westbrook, dijo que “ya conocéis a Zaza. Conocéis su historia. Sabéis que nadie le ha empujado. Ha dirigido su caída hacia donde ha querido. Ha sido Zaza haciendo de las suyas”, mientras que otro grande de la liga como Kyrie Irving dijo también en su cuenta personas de Instagram que “la liga tiene que tomar cartas en el asunto, tienen que ver esto porque es ridículo”.

En el otro lado, Pachulia pasa del tema alegando que “no quiero responder a eso, es de niños pequeños, no voy a hablar del tema”.

La duda ahora es saber si la NBA tomará cartas en el asunto, si esta acción quedará impune como ocurrió con Leonard o por fin actuarán de oficio. De una manera u otra, la realidad es que toda la NBA de nuevo vuelve a mirar con lupa al “polémico” Pachulia.