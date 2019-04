Svetislav Pesic: “Nuestro objetivo no es ganar, sino cómo ganar”

Con siete victorias y 17 derrotas, el sueño de clasificarse para los playoffs es prácticamente imposible para los azulgranas. Sin embargo, no pueden permitirse el lujo de relajarse y dejar pasar los minutos en Euroliga. Como todo buen sabio dice, el tiempo es oro… Y los segundos de baloncesto europeos valen doble.

“El Barça no tiene objetivo para clasificarse entre los ocho”, lamentaba Pesic en la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante Estrella Roja. “El Barça tiene que tener siempre un objetivo, mínimo, para jugar Final Four. Este es el objetivo del Barça, de los clubes grandes”.

El técnico azulgrana quiso dejar claros cuáles son los objetivos del equipo de ahora en adelante, que buscará mejorar y pulir aspectos de su juego con tal de prepararse para la fase definitiva de la Liga Endesa. “Ahora no tenemos este objetivo”, decía sobre clasificarse para la siguiente fase de Euroliga. “Pero tenemos objetivos, no solo ganar. Mañana con ganar el partido no estoy contento. Ahora nuestro objetivo no es solo ganar, sino cómo ganar”.

Stevislav Pesic atendió a los medios como siempre hace antes de todo enfrentamiento de su equipo. En esta ocasión, quiso dejar muestra de sus intenciones con el equipo y cuál es el rumbo que debe seguir el conjunto. Poco a poco, el Barcelona debe mejorar para estar listo en los momentos más importantes de la temporada.

“Nuestro objetivo es ganar, pero vamos a ver cuántos rebotes ofensivos mañana”, decía el entrenador, que siempre busca poner objetivos numéricos. Si los jugadores tienen un número claro entre ceja y ceja, son capaces de trabajar con una dirección fija; con más determinación. “Los objetivos son números”, recalcaba.

Como no podía ser de otra manera, también hubo tiempo para que Pesic dejase alguna de sus características perlas en rueda de prensa. “El baloncesto sin rebotes ofensivos es como una sopa sin sal”, decía entre risas.

Pesic no pierde la sonrisa. | Fotografía: Weberth de Souza (VAVEL.com)

Uno de sus mayores objetivos es mejorar el nivel defensivo del equipo, algo que debe mejorar de manera clara para afrontar esta etapa final de la temporada. “Trabajamos para mejorar la responsabilidad individual”, comentaba el entrenador. Además, Estrella Roja el viernes y Real Madrid el domingo son fechas clave para poner a prueba al equipo. “Tenemos oportunidad de ver cómo organizamos la defensa individual y cómo organizamos, como equipo, la defensa contra el base”.

La buena noticia del día fue la mejora física de Kevin Séraphin. Parece que el pívot francés está avanzando en su recuperación y está mas cerca de volver. “Séraphin ha empezado a entrenar con balón; todavía sin contacto”, declaró Pesic. “Estamos intentando mejorar su situación física con ejercicios especiales. Con balón tiene que aprender nuestros sistemas de manera automática y la reacción ha ido muy bien”.

Otra de las incertezas que sobrevuelan al equipo es el futuro del propio Pesic, que solo tiene contrato hasta final de temporada. “No pienso sobre mi futuro. El futuro es ahora”, decía. “Tenemos un acuerdo con la directiva de qué el ahora es lo más importante de la temporada.”

Pero Pesic no es el único con un futuro incierto. Media plantilla del Barça está en el aire de cara a la temporada que viene. “Tenemos ocho jugadores que no tienen contrato el próximo año”, comentaba el técnico. “Pero ahora no podemos pensar sobre eso. Todos estamos luchando por nuestro futuro. Aunque no sé cuál es mi futuro”.