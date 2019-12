Wesley Matthews estará fuera lo que resta de temporada

La NBA está viviendo un auténtico calvario con las lesiones esta temporada, prácticamente todos los equipos han sufrido como mínimo una lesión de larga duración. El último en caer ha sido Wesley Matthews, el escolta de los Dallas Mavericks que después de perderse tres de los últimos cuatro partidos de su equipo se ve obligado a parar lo que resta de temporada.

No está siendo un gran año para los Mavericks y ésta tan solo es la última de sus desgracias. Hundidos deportivamente hablando, con problemas extradeportivos en la dirección de la franquicia y sin mayor objetivo que el de lograr un buen puesto en el próximo draft, los Mavericks ven como uno de sus mejores jugadores se perderá los últimos encuentros de la temporada debido a una fractura en su pierna derecha.

No se trata de una noticia que nos coja por sorpresa puesto que después de perderse los últimos encuentros y viendo la situación del equipo lo normal es que no se quisera arriesgar el físico de ninguno de sus jugadores. En el día de hoy Shams Charania, periodista deportivo de Yahoo Sports acostumbrado a lanzar exclusivas de la liga, adelantaba que lo más probable es que no volvamos a ver a Matthews en las pistas hasta la temporada 2018-19.

Aparentemente los planes de los Mavericks no se trastocan mucho de aquí a final de temporada. Sin opciones reales de entrar en los playoffs los de Rick Carlisle buscarán el desarrollo de sus jugadores más jóvenes al mismo tiempo que esperan poder obtener una buena posición en el próximo draft.

Sources: Dallas Mavericks guard Wesley Matthews has suffered a stress fracture in his right leg and will likely miss remainder of the season. Matthews underwent further testing today and will rest and rehab the injury.