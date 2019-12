El ente que habita entre nosotros

No es fácil triunfar en un mundo que no es el tuyo, no es fácil tener éxito en algo para lo que no estás capacitado, o eso dicen... Dios como modo de vida, Dios como ejemplo a seguir e iluminador del camino, para que te guíe y te proteja como un mago en un mundo de bárbaros y cavernícolas. Es el don de hacer sentir cosas únicas, de creernos capaces de hacer cualquier cosa: bailar bajo la lluvia, hechizar al más agnóstico, hacer creyente al más ateo o convertirse en el mejor exorcista contra los demonios.

Transmitir. Sentir. Emocionar

No es fácil triunfar en un mundo que no es el tuyo, pero si se tiene como salvavidas tu varita y tu mente de perturbado ilusionista te puedes creer capaz de derrotar todo lo que te venga. Lo malo no es que te lo creas, sino que lo hagas. Esto no es cosa de azar, sino que Dios o una fuerza superior a todos tienen su clara manifestación.

“No es fácil triunfar en un mundo que no es el tuyo”…“Es mejor que te dediques a otra cosa”… “Este mundo no es para ti”… “No tienes lo necesario para sobrevivir”… Pues sí, va a resultar que este mundo no es para ti, o quizá que tu no eres de este mundo. Sí, más bien es lo segundo. Cualquier mortal con mentalidad desistiría y pasaría a buscar otra cosa, pero los hay que sus ideales y la fuerza de su interior les empuja a rozar la divinidad, a jugar entre lo eterno y lo intocable, a estar en ese baile constante entre lo que es alcanzable y lo que no.

No es fácil triunfar en un mundo que no es el tuyo. El éxito en la vida, en todo lo que haces, va unido a una constante evolución, a esa “cabezonería” de querer ser siempre mejor y dar la mejor versión de ti mismo, y ves a gente que busca conseguir lo imposible y a veces resulta abusivo hacer que alguien tan inocente tenga que cargar con todos sus aciertos y sus errores, que también los comete por supuesto. Incluso para los terceros puede resultar un poco arriesgado dejar en sus manos, en la fuerza del azar, la clave del éxito. ¿Qué hacer cuando se te concede un don o poder especial para hacer aquello que amas? Explotarlo, pero siempre estando agradecido a aquél que te ofreció esa fuerza sobrehumana. Pero cuidado, no hablamos de esa fuerza que te hace levantar 100 kilos a plomo, sino de la adquirida a base de años y años en el camino de la luz, la serenidad y el esfuerzo constante. Pero eso, siempre mostrando agradecimiento.

Palabras

“Antes que nada debo agradecer a mi señor Jesucristo por bendecirme con el talento para esto. Estoy aquí para aprovechar al máximo el escenario en el que estoy”, sus primeras palabras cuando recibes tu primer éxito en el mundo de los mortales.

No es fácil triunfar en un mundo que no es el tuyo. Porque con solo 13 años decidió darse de lleno al cristianismo y forjar así las raíces del que es atleta, padre modélico, el cuñado ideal y el yerno que todos suegros quieren. Así encontró la forma de limar asperezas consigo mismo y olvidar todos los resquemores y aquello que le hiciese dejar de ser él. Lo que él, a esa edad no podía imaginar, era que iba a ser la mayor revolución vista hasta entonces. Hay que ver los cambios y evoluciones como lo que son, algo natural que llega y no podemos evitarlo, como el amanecer de cada día o las olas que cada instante rompen en las orillas.

No es fácil triunfar en un mundo que no es el tuyo. Hablamos ahora de la confianza, aquello que nunca debe faltar y que siempre debe ir unida a la más divina esperanza. Todo ello surgió por casualidad, y a día de hoy sigue siendo aquello que le mueve, a él y a todo el mundo. Porque no deja de ser eso, alguien normal, ¿o no? Muy difícil catalogarlo o encerrarlo en un modelo, en algo visto anteriormente, porque con el máximo respeto a otros dioses es muy difícil pensar que ha habido o vaya a haber otro como él, con esas virtudes nunca antes vistas y sus excentricidades enmascaradas en la cara de un niño que ya está en la mayoría de edad pasada. Ya no engañas.

Curry y esa sonrisa única. Foto: @warriors

No es fácil triunfar en un mundo que no es el tuyo. Tiene esa facilidad de hacer parecer que todo lo que hace o todo lo que decide es lo correcto, y a veces transmite que fue concebido para compensar a los que sufren de insomnio noche tras noche. Él actúa, dice que actúa en nombre de Dios, ¿tan raro es pensar que Dios le ha enviado para luchar contra los impíos?

Si crees en él no eres ateo

No es fácil triunfar en un mundo que no es el tuyo. Quizá esos tengan que hacérselo mirar, pues aquellos que creen en él, inevitablemente creen en los Dioses. Por eso no es tan descabellado pensar que es un enviado, un camuflado entre nosotros, alguien que trata de hacer creer casi cada noche que los milagros son capaces de obrarse y a veces no necesitas una legión, una fuerza física brutal o un cuerpo digno de los ángeles, simplemente querer perdurar en el tiempo y saber ir siempre un paso por delante de los demás, como ese mago que engaña a todos usando un simple sombrero, una manta o una varita en la que no hay magia, solo creencias. Ay, ilusos, la magia existe en cosas como estas, en acciones que muchas veces escapan a nuestro entender y para ello están aquellos que están preparados para brillar en un sinfín de lugares, adaptándose tanto si el truco tienen que hacerlo en el mismo fango o en lo alto del Empire State Building de Nueva York.

No es fácil triunfar en un mundo que no es el tuyo, pero si naces siendo heredero, mago y superestrella lo tienes muy fácil, porque siempre que se aleja deja el mundo menos bonito. Para aquellos que no creen este tipo no tiene explicación, y para los que creemos tampoco, lo único que nos queda es rendirnos a las evidencias y a lo superlativo. Por eso aquí se crea el conflicto, un choque de frente opuestos, porque igual que se piensa que puede ser un enviado de Dios puede ser un enviado de otros planetas para demostrarnos que hay vida más allá, que no estamos solos en el Universo y que con la nave nodriza el tiempo y la Vía Láctea está en la palma de tu mano. Devora sistemas.

No es fácil triunfar en un mundo que no es el tuyo. La cuadratura del círculo, esa habilidad y fuerza de no hundirse nunca y saber que si algo es tuyo, tarde o temprano lo será. El futuro epitafio de un ser del que se hablarán libros de admiración en los años venideros. Da igual lo que venga y lo que ya hayas cosechado, si sabes que eres un enviado (sea por parte de quienes sea, eso jamás se sabrá), tu misión es seguir predicando con el ejemplo y demostrar al mundo entero la fuerza del talento, el impulso que te da el amor y la confianza que adquieres tras ver como poco a poco has ido subiendo unos escalones resbaladizos que te han hecho ser casi invencible.

No es fácil triunfar en un mundo que no es el tuyo. Ese interminable abanico de recursos, solo necesita un gesto para establecer el orden o para llenar todo de caos a su paso, la cordura, la auténtica locura, ese inevitable sálvese quien pueda con el poder abusador de atemorizar a todo el que te tiene enfrente. Más alto que tú, más fuerte, más completo físicamente o si tí eres un "tirillas"… Qué más da todo eso, tú eres tú y sabes que dan igual todos los argumentos que estén en tu contra, será cómo y cuando quieras, matarás sin que los demás se den cuenta: los monstruos de la cama, los fantasmas del cuarto, los demonios de los corazones y las heridas del alma.

Una valía incomprensible

No es fácil triunfar en un mundo que no es el tuyo. Se han juntado aquí el poder de Dios y la intención de los extraterrestres de hacerse visibles a los ojos de los humanos. Cada cierto tiempo se tiene que mandar a alguien que demuestre que hay algo ahí que escapa a nuestro entendimiento, a nuestra lógica y leyes.

No es fácil triunfar en un mundo que no es el tuyo. Claro que no, es más ninguno de nosotros lo podríamos hacer fuera de la Tierra y solo unos pocos lo harán en ella, pero los hay que son capaces de aterrizar aquí con el sigilo más absoluto, hacer el mejor truco de magia o desaparecer como si nada, como si no hubiesen actuado, como si no tuviese mérito lo que han hecho. ¿Perdona? Vuelve a hacerlo, porque si no lo veo otra vez no lo puedo creer. Parece que aún esta por inventar aquello que no pueda desafiar, aquello que no pueda derribar, pero tanto talento atrapado por la manta de la confianza tarde o temprano acabe por explotar y sus dimensiones son épicas.

Agradeciendo una canasta. Foto: @warriors

No es fácil triunfar en un mundo que no es el tuyo. Un mago, un brujo, un ave Fénix, la luz, la sonrisa adolescente de un niño, dulce, desvergonzado y un tanto desafiante, casi "chulesco". Único al fin y al cabo, un asesino, un depredador despiadado sin precedentes anteriores con una cara angelical y una muñeca con un flujo de sangre diferente al nuestro, porque no es de este mundo, y esa es otra de las cosas que le diferencia de los que somos efímeros. El inventor, el revolucionador, el creador del concepto ilusionismo en esto, un ente camuflado en un mundo de mortales. Un "picorcito", un eccema. Nunca cambies, porque muchos han cambiado por ti y otros muchos lo harán seguro. Por ese empeño en agradecer cada éxito a Dios, por hacer sentir única a la gente, por hacer que te sientan como único. Más de cuatro mil años tiene la Tierra, hay que agradecer estar viviendo en la época de Stephen Curry.

Y porque sí Steph, porque tú sabes que hay vida en otros planetas y llevas ya casi un lustro ocultándonoslo, aunque siento decirte que ya no nos engañas. Si alguna vez necesitas un tobillo, aquí tienes los míos aun estando malheridos a tu entera disposición.

Felicidades “enclenque”, felicidades Don Stephen.