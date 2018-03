Previa Anadolu Efes-Barcelona Lassa: nada en juego salvo el honor

La fase regular de la Euroliga está a punto de terminar, esta semana se disputa la penúltima jornada con un duelo entre Anadolou Efes y Barcelona Lassa. Los dos peores equipos de la competición se enfrentan en el Sinan Erdem Dome de Estambul en un choque cuyo valor más importante es el honor entre ambos equipos.

Los turcos serían matemáticamente últimos con una derrota, mientras que la victoria les dejaría con opciones de no ocupar una posición de tan poco privilegio. El Barcelona de Svetislav Pesic ha mejorado tras su llegada, pero las dos derrotas sufridas la semana pasada han supuesto un duro revés para un Barça que podría haber escalado puestos de cara a la posición final.

El objetivo para ambos es ganar, aunque a los turcos les urge vencer tras encadenar siete derrotas de forma consecutiva. Los azulgrana quieren ganar y seguir mejorando, las bajas están siendo una nota dominante pero los azulgrana ya vencieron en El Pireo y pueden volver a vencer en una pista complicada.

Una victoria para despedir la temporada

La temporada en Turquía ha sido complicada, los resultados no han sido los esperados y el equipo es el farolillo rojo de la competición desde hace varias semanas. El despido de Velimir Perasovic debía hacer que el equipo jugase de otra forma y mejorase, pero las victorias no llegan. Ergin Ataman no ha logrado dar con la tecla y el objetivo ahora es tratar de no ocupar la última plaza.

Foto: Noelia Déniz

Con la única baja de Zoran Dragic, Ataman cuenta con todos sus jugadores para el choque ante los catalanes. Bryan Dunston es uno de los máximos taponadores de la Euroliga y va a ser la principal amenaza en defensa de los turcos, mientras que la figura de Errick McCollum, con más de 14 puntos por choque, va a ser clave en el ataque del conjunto de Estambul.

Haber encadenado siete derrotas de forma consecutiva es un hecho que comienza a preocupar a sus aficionados. El choque servirá para despedir la temporada en el Sinan Erdem, posiblemente no sea la última pero los turcos deben tratar de despedir la temporada de la mejor forma posible.

Ganar, mejorar y competir

Pesic ha logrado mejorar al Barcelona Lassa, pero las lesiones han hecho acto de presencia para desgracia del entrenador serbio. Serpahin se someterá este viernes a una artroscopia y ya lleva varios meses de baja, Sanders y Vezenkov se han perdido varios encuentros y Tomic ya se perdió el partido ante el Baskonia.

Foto: Noelia Déniz

Sin embargo, y pese a todas las bajas, Thomas Heurtel se ha ido erigiendo como uno de los líderes de la plantilla y ha demostrado que la apuesta por su fichaje ha sido todo un éxito. El base francés lleva varios partidos jugando a un gran nivel y será una de las piezas claves para que los azulgrana logren vencer en Turquía.

El precedente de la primera vuelta, en que Efes llegaba como último clasificado y sin conocer la victoria, terminó con derrota azulgrana en el Palau y fue uno de los primeros síntomas de que el proyecto de Sito no terminaba de arrancar. La motivación para los jugadores ha de ser la máxima si los azulgrana quieren vencer en Estambul para tratar de terminar la temporada de la mejor forma posible.

Antecedentes

Barcelona y Efes se han enfrentado en varias ocasiones en los últimos años y el balance global es favorable a los azulgrana. En once partidos, los catalanes han logrado siete victorias y solamente cuatro choques se han decantado para el conjunto turco. Ya en tierras turcas, el balance es de tres victorias locales por dos visitantes.

El último choque disputado en Estambul fue la temporada pasada y terminó con victoria local por 72-68. Thomas Heurtel, en aquel momento jugador de Efes, lideró a los suyos para vencer a un Barça en que Tyrese Rice anotó 22 puntos y dio esperanzas a los azulgrana para llegar con vida a los últimos minutos de juego.