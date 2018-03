Lonzo Ball sufre una contusión en la rodilla

Google Plus

No está siendo este el mejor año de los Lakers con las lesiones, especialmente entre sus jugadores jóvenes. Empezaron la temporada todos sanos, pero han ido sufriendo poco a poco lesiones que les han hecho perderse muchos de los partidos de esta temporada, y que hayan tenido que usar a jugadores de su equipo afiliado de la G-League para completar el roster.

El primero en sufrir una de estas lesiones fue el propio Lonzo Ball, que no pudo llegar a disputar el partido de los novatos en el All-Star. Después se sumó Brandon Ingram, con una lesión en la pelvis, y posteriormente Josh Hart, con un dedo roto de la mano. También pasó un par de días lesionado Kyle Kuzma, aunque ya está recuperado. El pasado partido le volvió a tocar a Lonzo Ball.

El base novato está realizando una temporada sólida, demostrando que es un jugador con mucho potencial, y que puede mejorar sus problemas en el tiro, además de tener otras muchas cualidades que le convierten en un jugador muy especial. Sin embargo, de momento está teniendo serios problemas para mantenerse sano. El jugador de los Lakers solamente ha podido disputar 52 partidos en esta liga, el resto ha tenido que perdérselos debido a lesiones.

En el pasado partido contra los Dallas Mavericks Lonzo Ball tuvo que retirarse en mitad del tercer cuarto debido a un golpe en su rodilla. Sin embargo, el jugador no parece darle demasiada importancia. Al ser preguntado tras el partido por la lesión, Ball se mostró tranquilo. "No estoy preocupado. He tenido otros golpes de este estilo, de los que parece que se te duerme la pierna. En mi experiencia estaré bien".

Aún así, el jugador no volvió en lo que quedaba de partido. El próximo jueves se le practicará una resonancia en la rodilla para asegurarse de que todo está en orden y puede jugar con normalidad.

A pesar de que los Lakers estén ganando partidos y compitiendo, su prioridad sigue siendo desarrollar a los jóvenes, y por eso no conviene que se fuercen los jugadores y se agraven sus lesiones, cuando no tienen que competir este año.

Lonzo Ball quiere seguir jugando para demostrar el jugador que es y que puede llegar a ser, pero en unos Lakers que no pelean por la postemporada, lo normal es que se tomen las máximas precauciones, y aunque finalmente sea un golpe en la rodilla, descansará todo el tiempo que la franquicia considere oportuno.