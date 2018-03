LeBron James se ve a sí mismo como el MVP

Google Plus

En su decimoquinta temporada, LeBron continúa jugando a un nivel espectacular, él cree que debería ser el jugador más valioso. Sin embargo, la gran mayoría piensa que James Harden ha sido el favorito para el premio toda la temporada.

"Yo votaría por mí", dijo James a The Associated Press. "El cuerpo de trabajo, cómo lo estoy haciendo, lo que ha estado sucediendo con nuestro equipo durante todo el año, cómo hemos tenido tantas lesiones y cosas de esa naturaleza, muchachos dentro y fuera, para poder mantener esta cosa a flote, definitivamente me votaría".

No cabe duda de que los Cavs se han enfrentado a muchas adversidades esta temporada. Comenzaron el año sin un el reemplazo de Kyrie Irving, Isaiah Thomas, Tristan Thompson no ha podido mantenerse sano, Kevin Love se perdió dos meses, e incluso sus refuerzos en el plazo de intercambio han perdido tiempo.

Pero dicho esto, no se puede ignorar que LeBron estuvo esencialmente ausente entre Navidad y la fecha límite de cambios. Si bien sus números seguían siendo buenos para la mayoría de los jugadores, estaba claro que se sintió abrumado y prestado durante una buena parte de la temporada.

Cuando se compara eso con el juego consistente de James Harden esta temporada, es difícil presentar otro candidato para el jugador más valioso de la temporada. LeBron ha tenido una temporada de calibre MVP, simplemente no ha sido tan buena como la de otros candidatos.

También en la conversación para el MVP puede entrar DeMar DeRozan ya que los Raptors son los primeros en el Este por encima de Boston y Cleveland y hacen soñar a sus aficionados con la primera finales de su historia. También se puede considerar por encima de James a un jugador como Damian Lillard que, pese a no ser un jugador tan mediático como LeBron o Harden, tiene a los Portland Trail Blazers en el tercer puesto de la Conferencia del Oeste.

LeBron James está promediando 27.6 puntos, 9.1 asistencias y 8.6 rebotes por partido, números que impresionan a cualquiera. Sin embargo, James Harden está promediando 30.7 puntos, 8.7 asistencias y 5.4 rebotes por partido, lo que le sitúa algo por delante. Además, en comparación a James y los Cavs; Houston y Harden tienen el mejor récord de la NBA y son fuertes candidatos para ganar el titulo.