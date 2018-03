'Melo': "Claro que me hubiera gustado estar ahí fuera"

Google Plus

Los Oklahoma City Thunder perdieron esta madrugada contra los Denver Nuggets tras una prórroga. Antes de llegar a ese tiempo extra donde los de Colorado se impusieron por 126-125, los de Billy Donovan tuvieron posesión para ganar. Sin embargo, había un jugador con un gran nombre que no disputó los minutos finales. Ese fue Carmelo Anthony. Él, que es una de las mayores estrellas de los últimos quince años en la Liga, ve como su papel en su nueva franquicia se va reduciendo poco a poco.

Tras ser preguntado sobre si le hubiera gustado estar en la pista durante los últimos instantes, el alero respondió: “Sí, por supuesto. Claro que me hubiera gustado estar ahí, pero esa no era mi decisión, así que eso se lo dejo al entrenador”. A falta de dos minutos y medio, Jeremi Grant anotó un triple que colocó a los Thunder seis puntos por encima en el marcador: “Estuve sentado durante todo el último cuarto, y faltaban dos minutos y algo para el final. (Grant) Metió ese triple, así que pensé, por qué no dejar que siga ahí fuera y ver qué pasa. Pero al final, acabamos yendo a la prórroga”.

Billy Donovan también se expresó acerca de la estancia de Anthony durante los minutos decisivos: “Fue algo duro de hacer. Quería poner a Melo de vuelta en el partido, pero creía que ese quinteto estaba jugando muy bien en ese particular instante. Estábamos teniendo una racha bastante buena, estábamos jugando bien, Jeremi metió ese triple justo cuando quería poner a Carmelo. Él ha sido siempre un jugador de equipo. Siento que él pensaba: “Vale, Jeremi está jugando bien, déjale jugar””.

Lo cierto es que esta temporada, Carmelo Anthony promedia la menor cantidad de puntos en su carrera. Sus 16 puntos por partido son muy inferiores a los 24 de media de carrera. Se esperaba que en los Thunder desplegara su versión del ‘Team USA’, pero nada más lejos de la realidad, sigue siendo un jugador que se basa en los aclarados.