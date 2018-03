Expulsión y multa para Robin López

Google Plus

Esto no es una sorpresa para nadie que Robin vuelva a ocasionar una polémica en un partido, esta vez fue contra Miami. Dicho jugador causo una falta en contra de Bam Adebayo, quien se encontraba defendiendo el ataque de los Bulls. seguida de esa acción, López empezó a reclamar lo que el árbitro según su criterio era falta, acción que al mediador no le gustaría, causando la expulsión del participante de los Chicago.

No obstante de todas las acciones negativas seguidas del pívot, los árbitros les pedirían que se retirara del campo, instrucciones que no quiso acatar el jugador, provocando otra sanción la cual le ocasionaría una multa por 25.000 dólares (la segunda en esta temporada). La actitud fue evaluada por los árbitros, quienes dijeron que la multa fue ocasionada por “abusar verbalmente de los árbitros y no abandonar la cancha de forma oportuna”.

Los Bulls en esta temporada

Este ha sido un año que los Chicago quieren olvidar. Esta temporada llevan solo 25 victorias, algo que no es común en un equipo que suele ser fuerte e imponente como un toro o mejor dicho ¨Bulls¨. La gran franquicia que una vez llego a ganar 6 anillos y tener a el mejor jugador de la historia (Michael Jordan), este año no han podido tan siquiera clasificar a los playoffs.

No obstante se debe tomar en cuenta que esta escuadra a perdido grandes de sus jugadores este año, como vienen siendo Dwyane Wade, jugador que se fue a los Cleveland Cavaliers y poco después a su equipo natal Miami Heat. Luego se les fue el jugador principal, Jimmy Butler, atleta que se encuentra disputando juegos con los Minnesota Timberwolves. Estas ausencias han sido vitales para la pésima campaña que los Bulls están viviendo.

Como si fuera poco tienen a Robin López jugador que es de alta importancia, pero se las ha estado liando con las faltas constante mente, trayendo mas problemas a los Chicago Bulls, ocasionando obstáculos en su propio camino y de su escuadra.