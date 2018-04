Resumen NBA: El Oeste 'arde'

El final de la Regular Season se acerca y los equipos que siguen luchando por cosas importantes juegan con toda la intensidad posible tras casi ochenta partidos. Los que están más arriba en la Clasificación ya tienen la cabeza puesta en una postemporada que promete ser de las más interesantes en los últimos años. Los Nuggets, y Jokic, ganaron su partido, mientras que los tres primeros de la Conferencia Oeste perdieron sus partidos.

LA Clippers 115-131 Denver Nuggets

Los Nuggets siguen luchando por clasificarse para los Playoffs. En el partido tempranero de la jornada, Nikola Jokic decidió que no iba a dejar a su equipo casi despedirse de la opción de luchar por el título. Pese a una pequeña ventaja de tres puntos de los angelinos, los de Colorado, liderados por su pívot, no miraron atrás y dejaron a sus rivales a más de veinte puntos de distancia. Cuando acabó el tercer cuarto, Jokic ya había acumulado un triple doble y concluyó el encuentro con 23-11-11. El máximo anotador de los Clippers fue una vez más Lou Williams.

New York Knicks 102-115 Milwaukee Bucks

Los Bucks están buscando su mejor forma de cara a las duras eliminatorias que les esperan. Ahora mismo son séptimos, por lo que se enfrentarían en primera ronda con el “regalito” entre los cuatro primeros, los Boston Celtics. Ante la ausencia de Antetokounmpo, diversos jugadores debían dar un paso adelante si querían ganar en el Garden. Bledsoe y Middleton respondieron a la llamada y contribuyeron enormemente con 22 puntos por cabeza. El partido estuvo igualado hasta los últimos instantes. En los Knicks también había muchas bajas. A la de Porzingis se le sumó las de Mudiay, Kanter o Hardaway. Jarrett Jack fue el jugador que más anotó para los locales con 18 tantos.

Chicago Bulls 96-124 Brooklyn Nets

A estas alturas de la temporada ya no se descubre nada. Los Nets no han sido tan malos como los aficionados presuponían. Lejos del equipo del año pasado en el que casi todo el roster era digno de la G-League, ahora tienen buenas piezas. Aunque estos jugadores no les permitan ni luchar por entrar en Playoff, pueden dar algún susto, y cuando el rival está a su nivel puede pasar esto. Los Bulls sufrieron una derrota sonrojante en el United Center. Los 28 puntos de diferencia resumen lo que ha sido la franquicia de Illinois desde el primer día: un desastre. Solo la racha de Mirotic, antes de ser traspasado, ha maquillado el balance. El Draft les va a venir realmente bien. Quincy Acy y Sean Killpatrick fueron los mejores anotadores del encuentro.

Houston Rockets 102-108 Oklahoma City Thunder

Los Rockets tienen puesta su cabeza ya en los Playoffs. Los Thunder siguen en peligro de quedarse fuera de las eliminatorias, lo que sería un gran fracaso. Esta circunstancia llevó a los visitantes a darlo todo en la segunda parte. No podían permitir que un partido que habían liderado en todo el segundo cuarto se les escapara por pocos puntos, por lo que un gran parcial les valió para salir victoriosos de Texas. La temporada de los Rockets es espléndida y tienen los deberes hechos. Harden, Westbrook y PG13 acabaron con 24 tantos por cabeza.

Golden State Warriors 120-126 New Orleans Pelicans

Está siendo un final de Regular Season muy duro para los actuales campeones. Los Warriors sufren para ganar, pero suelen perder, en los últimos diez partidos han perdido seis. Un registro muy triste para la franquicia que no hace mucho dominaba hasta en sus peores noches. Es verdad que las lesiones han provocado parte de este bajón. La mala suerte que están teniendo es legendaria y si no se revierte en mayo a saber si llegarán a las Finales de Conferencia o no. Aunque el marcador estuvo “igualado”, los ‘Dubs’ solo fueron por encima en unos minutos del tercer periodo. Insuficiente. Ya no aspiran a la primera plaza de la Conferencia, pero tienen que mejorar las sensaciones. Anthony Davis anotó 34 puntos y cogió doce rebotes, a eso se le sumaron los 17 pases de canasta de Rondo y los 28 tantos de Mirotic. Los 41 de Kevin Durant no fueron suficientes.

San Antonio Spurs 116-105 Portland Trail Blazers

Volvemos a Texas y a las situaciones opuestas. Esta vez el equipo ya clasificado era el visitante, los que se jugaban mucho eran los Spurs. Por eso, los chicos dirigidos por Pops jugaron como pocas veces esta temporada y dieron una lección de veteranía a los ya no tan jóvenes Blazers. Aldridge, Gay y Ginobili fueron los motores de los de El Álamo. La actuación de Lillard (33) les valió a los de Oregon para tener la iniciativa en el primer tiempo, pero no dio para más. La duda queda ahí: ¿Serán capaces los Trail Blazers de hacer algo grande en esta postemporada?