Clippers pierde ante Nuggets y estarán ausentes en los playoffs

La pasada madrugada el equipo californiano fue derrotado y oficialmente descalificado de los playoffs del 2017/2018. Los Angeles mostraron una vez más una deficiente calidad de juego, que le paso una factura de gran costo, su pequeña probabilidad de ir a la pre-temporada. A pesar de sus buenas combinaciones y ejecuciones en el ataque, la escuadra no logro anotar los puntos suficientes. Contrariamente de su buen juego en el encuentro no consiguieron evitar que los Nuggets penetraran la defensa de manera sencilla, principalmente Will Bartonque logrando anotar 31 puntos.

El equipo visitante consiguió acumular una ventaja de diez puntos, ocasionando desesperación en los locales, quienes fallaron una cantidad notoria de tiros, facilitándole la posesión al equipo capitalino de Colorado. Una de las razones que lograron permitir mantenerse en el juego a Clippers fue DeAndre Jordan, anotando 16 puntos y 17 rebotes en 36 minutos. Ayudando así a su equipo para solo estar ocho puntos por debajo de sus rivales.

En el tercer cuarto los Angeles pudieron culminar la mayoría de sus posesiones, pero siguieron sin poder detener los ataques de Denver. Pasaba el tiempo en la segunda parte y el bombardeo de los Nuggets no paraba, mientras que la ofensiva de los Clippers se volvía más débil, permitiendo a los invitados tomar una ventaja de 19 puntos.

Desafortunadamente para los anfitriones el cuarto trimestre fue prácticamente idéntico a los anteriores. Los californianos se esforzaron en defensa, pero no fue suficiente por el déficit de comunicación entre ellos, causando un aumento de puntos en contra. A medida que pasaba el último lapso los Clipper se volvían más inofensivos y desesperados. Doc Rivers puso en juego sus suplentes con su equipo abajo en la pizarra por 19 puntos faltando cuatro minutos por jugar, mostrando así que ya asumía la derrota.

Esta temporada no ha sido la mejor para los Angeles Clippers, sabiendo que perdieron varios de sus mejores jugadores este año, uno de ellos fue Chris Paul, atleta que decidió seguir su camino con los Houston Rockets. Estas ausencias han sido catastróficas para la reconstrucción del equipo en todos sus aspectos. Pero no todo es tragedia, los angelinos mostraron que pueden crecer con ayuda de Jordan, jugador que pronosticó 12.2 puntos y 15.3 rebotes en 31.7, minutos este año. Números que son clave para la nueva reconstrucción del equipo.