Koponen: "Nunca es fácil ganar en Gran Canaria"

Peteri Koponen ha firmado uno de sus mejores partidos con la camiseta del FC Barcelona Lassa. Lo hizo ante Herbalife Gran Canaria, un rival que a los catalanes no se les ha dado nada bien en los últimos años, y lo han hecho en el Gran Canaria Arena, una pista que les trae buenos recuerdos por la consecución de la Copa del Rey 2018. El escolta finés ha acabado el choque con 23 puntos, con un 5/6 en tiros de tres y un 4/5 en tiros de dos, además de sumar 4 rebotes y 3 asistencias para un total de 36 de valoración que le han hecho ser el MVP de la jornada 26 de la ACB.

Tras el encuentro, Koponen ha declarado que está muy feliz por haber conseguido este reconocimiento, pero que sin la victoria del equipo, sus números se hubiesen quedado en nada. Además, ha remarcado la importancia de esta victoria tras haber perdido la semana pasada contra Movistar Estudiantes en el Palau Blaugrana en un partido que será recordado durante muchos años por la increíble actuación de Sylven Landesberg y sus 48 puntazos que dieron paso a la fundación del Landismo.

Peteri Koponen ha hablado sobre su estado físico y sobre la confianza que ha depositado Pesic sobre él: "Tras la lesión he intentado estar en la mejor forma posible y ahora me siento muy bien, antes tenía altibajos, pero últimamente me siento totalmente recuperado. Además, jugar con la confianza que me da el coach es mucho más fácil". Desde la llegada del serbio, jugadores como el finés o Thomas Heurtel han recuperado su mejor versión sobre la cancha. El equipo lo está notando en cuanto a la producción ofensiva, pues son jugadores con más implicación en ataque que en defensa, pero el estado de forma de estos se va contagiando y el Barça Lassa vuelve a competir los partidos.