Previa Movistar Estudiantes-Tecnyconta Zaragoza: Duelo de vértigo

La competición comienza a entrar en modo efervescencia. La apretada clasificación y la escasez de jornadas que quedan por disputar producen efectos dispares en el rendimiento de los equipos. La presión de la escena pone contra las cuerdas la efectividad de los esquemas y la finura de los actores. Y es precisamente en estas situaciones donde se forjan los superclase.

Vaya par de killers

Inmejorable la ocasión que presenta esta jornada 27 de la Liga Endesa para ver en acción a los dos mejores anotadores de esta competición. Un tándem de jugadores de perímetro que será complicado retener la próxima temporada por sus actuales equipos. La espectacular temporada que están protagonizando está llamando sin duda la atención de las grandes franquicias continentales, e incluso de allende los mares. Sylven Landesberg y Gary Neal tienen el mérito añadido de que pese a que sus rivales tienen cada vez más información de las aptitudes ofensivas que atesoran, no parecen capaces de frenarles (ni siquiera de reducir su efectividad).

Sin embargo, la realidad de Movistar Estudiantes y Tecnyconta Zaragoza es más que distinta. Y es que mientras los colegiales han podido mantener bajo las directrices de Salva Maldonado al 100% del bloque que comenzó la temporada, el equipo maño ha sufrido un sinfín de adversidades (algunos de sus puntales como Sergi García, Bo McCalebb o Jarvis Varnado salieron del equipo por diversas circunstancias) que enrarecieron el ambiente dentro del vestuario y motivaron el despido de Jota Cuspinera.

De menos a más

Los colegiales llegan al choque de este miércoles en su momento más dulce. Obviando la imprescindible actuación de su jugador franquicia, la consistencia de la rotación estudiantil es cada vez mayor. Hasta 10 jugadores promedian más de 5 puntos por encuentro (sólo Savané y Peña tienen una aportación testimonial), pero todos han demostrado potencial para aparecer en el momento adecuado y completar actuaciones destacadas.

Su racha de tres victorias consecutivas no parece fácil de cortar viendo el nivel de que exhiben, con un juego fluido y coordinado en ataque y en el que todos son capaces de hacer casi de todo. Son con diferencia el equipo que menos balones pierde en la competición, hay solidaridad en el rebote (especialmente en el defensivo, donde hay un compromiso notable para evitar otorgar segundas opciones al rival)... Y si algo no funciona, ahí está Landesberg para desatascar el asunto. La tradicional aportación de la cantera colegial tiene continuidad en tres jóvenes como Edgar Vicedo, Darío Brizuela y Víctor Arteaga que han llegado incluso a ser convocados por Sergio Scariolo en las ventanas recientes FIBA.

Situación delicada

Tecnyconta pasa por un momento complicado, viendo cómo la derrota en el Príncipe Felipe ante Joventut ha supuesto quedarse a apenas una victoria de las posiciones que marcan el descenso. Y con el hándicap añadido de que el basketaverage es adverso con todos los equipos que luchan por mantener la categoría y contra los que ya se han disputado ambos encuentros salvo Bilbao (quedan los partidos de vuelta ante Burgos y Betis, pero en la primera vuelta se perdieron ambos).

Las sensaciones no son positivas, y es que cada vez se acentúa más la dependencia de un Gary Neal que ha de multiplicarse en cada compromiso para mantener a su equipo con posibilidades de victoria en los momentos decisivos. El problema llega cuando el descanso que el norteamericano recibe es cada vez menor (ronda los 30 minutos de juego por encuentro, pero el pasado domingo ante la Penya superó los 35). Pep Cargol no es capaz de encontrar un recambio fiable que mantenga el nivel de lanzamiento exterior, y las aportaciones de Blums y Michalak se reducen jornada a jornada. Sólo Bellas, Dragovic y De Jong se mantienen como alternativas sólidas en la anotación, pero el desgaste y los problemas físicos que han arrastrado durante la temporada dificultan que consoliden una mayor regularidad. Tampoco la llegada de Paul Stoll no ha logrado por el momento hacer olvidar a sus antecesores Sergi García o Bo McCalebb.

La confirmación del fichaje de Xavi Rey por el equipo aragonés (estará ya disponible para este encuentro) permitirá que el mermado juego interior rojillo desde la marcha de Jarvis Varnado recupere algo de solidez defensiva. Una faceta sobre la que indiscutiblemente Tecnyconta debe comenzar a recuperar solidez cuanto antes.