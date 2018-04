GUÍA Playoffs NBA 2018: Un big three histórico

Google Plus

Los Houston Rockets de la temporada 2017-2018 son por su actual récord (65-16), los mejores de la historia, tras lograr superar las 58 victorias que consiguieron aquellos también históricos Rockets del 93 liderados por el pívot Hakeem Olajuwon. El buen momento por el que está pasando el equipo se debe principalmente a la actuación de tres jugadores esenciales en el juego del conjunto dirigido por Mike D'Antoni. Clint Capela, Chris Paul y James Harden son los tres pilares básicos para intentar hacer historia y volver a lograr un título de campeón de la NBA que no consigue el equipo texano desde la temporada 1994-1995, acabando así con la hegemonía de los Golden State Warriors en las últimas temporadas en el Oeste.

Es tal el dominio del Big Three de los Rockets, que en los 52 partidos que han jugado juntos han conseguido un récord de 47-5, una cifra espectacular que demuestra que estos jugadores pueden lograr vencer a cualquier franquicia de toda la liga. Si las lesiones respetan a estos tres jugadores básicos en el juego del líder del “salvaje” nadie podrá pararlos.

Por el momento ya han conseguido algo que a principio de temporada podría sonar complicado, quedar primeros de la clasificación en el Oeste por delante del equipo de Steve Kerr, el cual atraviesa su peor temporada desde la llegada a los banquillos del ex jugador de los Chicago Bulls.

Varios factores han proporcionado algo en el estilo de la franquicia para poder ser el mejor equipo de la temporada 2017-2018:

Un equipo consistente jugando en el hogar y de visita

Uno de los factores principales que han permitido a los Rockets ser el equipo con mejor récord de toda la temporada son las pocas derrotas que ha permitido el equipo tanto en casa (34-7) como en las visitas a los pabellones rivales (31-9).

Estos números colocan al equipo de Mike D Antoni como el mejor local y visitante de toda la NBA demostrando así, porque ha sido la mejor franquicia de toda la temporada regular. De hecho, los texanos solo han perdido contra 10 de los 30 conjuntos que hay en toda la liga (Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, Toronto Raptors, New Orleans Pelicans, Los Ángeles Clippers, Detroit Pistons, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Philadelphia 76 Sixers, Memphis Grizzlies).

Cabe destacar también la gran racha de victorias que han tenido tras el All Star perdiendo únicamente 3 de los 23 partidos disputados.

Clint Capela, un pívot perfecto para ellos

Clint Capela intentando coger el rebote | @HoustonRockets

La evolución del joven pívot suizo y la del equipo son equiparables desde la temporada 2014-2015 hasta la presente. A medida que el equipo conseguía mejorar su juego y lograr más victorias, el jugador conseguía jugar más minutos y ser más relevante en el juego.

Actualmente, el jugador es el fiel reflejo de la eficacia, ya que posee el mejor porcentaje de tiro de campo de toda la NBA. En esta temporada sus promedios de puntos por partido han subido, llegando a alcanzar los 13,9 puntos, aunque Capela ha destacado este año por su versión en el otro lado de la cancha en la cual también se encuentra entre los mejores de la liga. Apunto ha estado el suizo de obtener tres rebotes más, respecto a la temporada del año pasado (de 8,1 a 10,8), y cabe destacar que ha aumentado también los rebotes defensivos por partido siendo una ayuda en defensa para evitar segundas oportunidades a los rivales.

Pero la mayor aportación y mejora del jugador de los Rockets ha sido el aumento en su número de tapones por partido sumando casi en un tapón más siendo además el segundo jugador con más tapones por partido de la liga. Esta estadística es de gran importancia ya que demuestra que el jugador defiende su canasta y es el pilar básico de su defensa debido a que intimida a los ataques rivales. Por estas aportaciones defensivas el jugador suena como uno de los favoritos a la hora de la entrega del premio al defensor del año.

Chris Paul, un general en la pista

Chris Paul y Trevor Ariza durante un encuentro | @HoustonRockets

El base de 32 años llegaba este verano vía traspaso a Houston Rockets a cambio de Patrick Beverley, Sam Dekker , Loui Williams y una primera ronda del draft de 2018. En un principio este traspaso no conseguía agradar del todo y es que muchos aficionados y expertos consideraban que con su llegada, tanto él como James Harden no consiguieran congeniar en la cancha ya que ambos son jugadores que necesitan poseer el balón en sus manos y una gran cantidad de tiempo. Pero el tiempo no les ha dado la razón a todas estas personas críticas ya que ambos jugadores han conseguido congeniar de una manera excelente.

El ex jugador de los Clippers, además, ha quitado presión en ciertas situaciones a James Harden siendo un “fiel escudero” dispuesto a aportar experiencia, asumir responsabilidades en los momentos difíciles y consiguiendo que el jugador franquicia no siempre tenga que ser la primera opción ofensiva de su equipo.

El cambio de juego respecto a la temporada pasada ha quedado marcado en su número de lanzamientos por partido los cuales son mayores y esto es algo muy característico en el juego de su nuevo equipo.Y es que el base veterano lanza casi dos triples más por partido, las asistencias en cambio se han visto reducidas casi a dos menos por encuentro.

Por lo tanto, Chris Paul ha asumido que en los Houston Rockets no debe tener un papel de asistente y organizador sino una labor más de anotador y de acompañante en la dirección junto a la “barba”.

James Harden, la barba mágica

James Harden intentado penetrar a canasta | @HoustonRockets

El escolta ha encontrado finalmente su temporada, todo hace presagiar que muy probablemente su equipo este en las finales de conferencia (salvo que se produzca alguna sorpresa) frente a unos Warriors teniendo posibilidades de eliminarlos. Además tras varias temporadas estando a las puertas del mvp, muchos auguran que el jugador de Arizona lo logrará finalmente esta temporada teniendo en cuenta sus números y el gran momento de su franquicia, la cual ha sido la mejor de esta temporada.

La barba ha mostrado esta curso su faceta más anotadora siendo la temporada en la que más puntos anota por partido (30,6). Las asistencias han tenido una bajada considerable, dando casi tres asistencias menos que el año pasado en que el llegaba a dobles dígitos (de 11,2 a 8,7). El promedio de rebotes por partido también se ha visto perjudicado, la estrella de los rockets coge casi tres rebotes menos por encuentro (de 8,1 a 5,4). Otra de las estadísticas reseñables es la mejora en sus porcentajes de tiro y triples, pese a que ha aumentado sus intentos en ambos facetas. Esta temporada James Harden se ha convertido en el mejor de la liga, en una estadística que en los últimos tiempos suele ser la más relevante y es; en el número de triples anotado, consiguiendo esta temporada anotar 262 triples.

Una plantilla que acompaña a sus estrellas

El equipo concentrándose antes de un partido | @HoustonRockets

Uniendo a estos jugadores junto a Eric Gordon, Trevor Ariza, Gerald Green y PJ Tucker entre otros, han conseguido que la franquicia pueda aspirar a luchar por un anillo, el cual, en los últimos años había sido disputado únicamente entre los Cavs y los Warriors. Pero esta temporada, equipos como los Rockets en el oeste y Celtics y Raptors en el este han demostrado que aun existen conjuntos y alternativas para acabar con el reinado de estas dos franquicias en sus respectivas conferencias.

Si las lesiones respetan a los jugadores de Mike D'Antoni, pueden dar la sorpresa esta temporada y aprovechar el peor momento de la era Kerr (a causa de los problemas de lesiones que han atravesado algunos jugadores importantes), para colarse en unas finales de la NBA, en la que muy pocos podrían haberlos imaginado, antes de que empezara la temporada.

Los Houston Rockets, apoyados en sus tres actores principales, pueden pasar de ser eterno aspirante a una realidad. Este equipo tiene las aptitudes para ganar un anillo muy esperado por la afición, por el equipo y sobre todo por su estrella principal James Harden.