Guía Playoffs NBA 2018: Toronto Raptors vs Washington Wizards, la eliminatoria "con piel de cordero"

Llegan los playoffs y con ellos los duelos de altos vuelos como este Toronto Raptors-Washington Wizards, el mejor del Este contra el octavo de la Conferencia, un choque que se avecina emocionante si ambos están a su máximo nivel, sin duda una de las mejores eliminatorias de la primera ronda de la postemporada. Uno de los dos tendrá que irse a casa "antes de la cuenta" ya que ambos, la pasada campaña consiguieron llegar a las semifinales.

Los canadienses llegan a estas alturas con el segundo mejor registro de toda la NBA con 59 victorias y 29 derrotas, solo superados por los Houston Rockets, mientras que los de la capital tienen el peor registro de los equipos que van a jugar esta fase decisiva de la temporada. A pesar de ello, son dos equipos que respecto al año pasado han recorrido diferente suerte. Los Raptors han conseguido destronar de la clasificación a Cleveland y a Boston y este año esperan poder llegar a las Finales de Conferencia, cosa que no pudieron hacer el año pasado. En cuanto a los Wizards, el Big Three del que dependen sus aspiraciones ha estado muy irregular y, parece lejos del nivel que mostraron la anterior campaña, donde llegaron a la misma ronda que estos pero consiguieron forzar el septimpo partido ante los de Brad Stevens.

Esta temporada parece que los de Toronto no dependen tanto de las aportaciones de Lowry y DeRozan que aún así están demostrando que en esta ocasión si darán el callo en la eliminatoria que se les presenta y no volverán a decepcionar otra vez. Los Wizards por su parte buscan hacer ver que el proyecto que llevan armando desde hace tiempo puede llegar a buen puerto y que no se han estancado en el objetivo de pelear por el anillo.

Raptors imparables en la regular season

No puede haber mayor diferencia en cuanto a resultados se refiere entre los de Toronto y los de Washington pero ambos tienen el mismo objetivo, acabar con las voces críticas que existen contra sus aspiraciones. Prueba de ello es la gran igualdad en cuanto a victorias para cada uno de los duelos directos, dos para Raptors y dos para Wizards, un dato que puede presagiar lo que será el enfrentamiento.

El primer duelo entre ambos se los llevaron los de Scott Brooks a domicilio y sin John Wall en el Air Canada Centre gracias a una imperial actuación de Bradley Beal con 38 puntos ante los que no pudieron hacer mucho los locales. Tras esto llegaría la vendetta y el duelo directo se pondría 1-1 tan dos una semana después, en un partido en el que se mantuvo la igualdad hasta el final y que acabó decidiendo DeRozan con 33 puntos y la falta de acierto en las posesiones finales de los Wizards.

Tras esto llegaría otra vez la alternancia, de nuevo volverían a ganar los Wizards para ponerse por delante en el choque (2-1) a principios de febrero en un partido más que disputado con un final muy apretado, algo que bien muestra el marcador de 119-122 y, de nuevo, volvió a aparecer Breadley Beal (sin Wall, que no ha jugado ninguno de estos cuatro duelos). La cosa no quedaría así y, a pesar de nunca haber ido por delante en este duelo, volvieron a empatarlo prácticamente un mes después. Otra vez con un ajustado resultado de 95-102 con DeRozan nuevamente como protagonista y con la vital aportación del banquillo, llevada a cabo por jugadores como CJ Miles (20 puntos).

Esta vez Wall sí jugará

Uno de los posibles lastres del equipo y del mal rendimiento ha podido ser sin duda alguna la baja de John Wall durante gran parte de la temporada aunque, el bajón ha venido en los últimos 12 partidos donde la franquicia solo ha sido capaz de ganar tres de ellos y que finalmente han pesado demasiado, hundiéndoles en la octava plaza de la Conferencia Este. Ahora los de Washington podrán contar con su Big Three y explotar al máximo sus armas si quieren demostrar que lo de la regular season tan solo ha sido un mal momento que en los playoffs no se va a certificar.

Los nombres propios

John Wall: El base a pesar de haberse perdido gran parte de la temporada está listo para la fase final de esta y, además llega en un buen momento, ha superado las cinco mil asistencias y está protagonizando unos números que están por encima de sus estadísticas de carrera con: 19.4 puntos, 9.6 asistencias y 3.7 rebotes por encuentro. Los problemas físicos han sido un lastre pero llega la hora de la verdad y viene para él en el mejor momento.

Bradley Beal: El escolta se ha hechado el equipo 'a las espaldas' durante casi todo el curso y como su compañero Wall, ha estado por encima de sus estadísticas de carrera con 22.6 puntos, 4.5 asistencias y 4.4 rebotes por noche. La suerte no le ha acompañado pero ante los Raptors ha demostrado que se crece y es capaz de ganar partidos, ahora toca ver si lo será en plyaoffs.

Otto Porter: A pesar de haber conseguido lo mismo que los otros dos componentes del Big Three mejorando sus números individuales, a nivel de impacto no ha conseguido estar a la altura en los momentos clave de la temporada donde Beal necesitaba ayuda pero continúa siendo letal en la faceta anotadora.

Las piernas no pueden volver a temblar

De nuevo los canadienses están en playoffs, un objetivo que cumplen año tras año y ya van cinco temporadas seguidas, de nuevo de la mano de la dupla formada por DeMar DeRozan y Kyle Lowry que, esta temporada parece que si están bien escoltados por jugadores "secundarios" como Serge Ibaka, CJ Miles o Jonas Valanciunas. Ahora llega el momento decisivo y es la hora de demostrar que el nivel que han demostrado en la fase regular es real y no un simple espejismo.

Cada año se ve como a pesar de clasificarse entre los ocho mejores del Este, caen sin "dar mucha guerra" a su rival y parece que tanto Lowry como DeRozan se desvanecen en las noches en las que se demuestran quienes son superestrellas de verdad, algo que puede que esta vez es diferente.

Los protagonistas

Kyle Lowry: El base este año ha conseguido mantener un nivel constante y no solo eso sino que de gran altura con 16.2 puntos, 6.9 asistencias y 5.6 rebotes por partido está siendo una de sus mejores temporadas, cosa que está notando Derozan que, está cada vez más liberado para poder arrasar en el Este.

DeMar Derozan: Sin duda el jugador franquicia de los Raptors es uno de los protagonistas de este año en la NBA, aún así sus actuaciones han pasado un poco desapercividas en cuanto al MVP, pero a nivel colectivo han traido las esperanzas a una ciudad que sueña con llegar lejos en estos playoffs.

Secundarios: Esta vez sí, además de que el dúo ya mencionado está carburando en los momentos buenos y malos, los jugadores "menos importantes" y el banquillo están dando un plus que les hace un equipo temible y que, ha desembocado en su clasificación final y puede que sea el factor determinante para que puedan llegar lo más lejos posible.

La serie

Si bien en los playoffs no hay partido fácil, esta sin duda puede ser la eliminatoria más igualada del Este a pesar de que la diferencia durante la temporada regular entre ambas franquicias ha sido abismal (cosa que en los duelos directos no se ha visto). Son dos equipos a los que les gusta divertise y de seguro va a ser una elimantoria letal en la faceta anotadora, ambas tienen armas para ello.

El aspecto diferencial podría ser el Big Three de los Wizards, si Beal, Porter y Wall llegan a dar el nivel que se espera de ellos, los Raptors van a pasarlo realmente mal. Además de ellos, si jugadores como Marcin Gortat en la pintura junto a Markieff Morris y Kelly Oubre Jr podrían contrarrestar la intensidad de los canadienses así como el factor cancha que tienen en contra.

Por su parte, los de Toronto saben lo que tienen que hacer, saben que si la pareja Lowry-DeRozan consigue dar la talla y están tan bien acompañados como se ha visto a lo largo de esta temporada por los Ibaka, Valanciunas, Miles o Poeltl, sería el factor desequilibrante en el otro lado de la balanza.

Sin duda alguna esta eliminatoria pinta más igualada de lo que parece si ambos bandos tienen sus armas en forma como ya se ha visto en los choques entre ambos a lo largo de estos meses. No solo los jugadores serán quienes puedan decidir esto, también desde el banquillo la guerra entre Scott Brooks y Dwane Casey, un duelo de estilo, un duelo de proyectos que buscan esta vez no volver a dejar un mal sabor de boca.