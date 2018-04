Guía Playoffs NBA 2018: Golden State Warriors, vencer para confirmar la leyenda

Google Plus

Otra temporada más en la Bahía donde buscan coronarse como el mejor equipo de la NBA. Cumplieron con un objetivo marcado por todos tras la llegada de Kevin Durant. La llegada del MVP de 2014 a un equipo que había ganado 73 partidos la campaña anterior, obligaba a los Dubs a sumar el quinto anillo en la historia de la franquicia. Y lo hicieron de la manera más dominante posible, con la mejor campaña que se recuerda en unos playoffs donde solo perdieron un partido, el cuarto de las Finales ante Cleveland Cavaliers.

Tras un verano donde parecían salir como grandes ganadores por mantener a todo su núcleo y sumar buenas piezas para el banquillo, los Warriors han atravesado su peor temporada bajo el mandato de Steve Kerr. El principal culpable, las lesiones que han mantenido fuera en algún momento de la temporada a prácticamente todos los jugadores de la plantilla. Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green y Klay Thompson han sido objeto de los problemas físicos en un año donde no terminaron de ajustar su defensa a la perfección. Nada quedó de aquellos Warriors que ganaban sus partidos a partir de la defensa y la letalidad en el contraataque.

Una temporada extraña en la Bahía pero que quieren terminar sumando de nuevo otro anillo. Golden State es un equipo completamente diferente cuando llega la postemporada aunque no podrán contar con su principal estrella, Stephen Curry. El base pasó de recuperarse de dos lesiones de tobillo a fracturarse el ligamento cruzado medial de su rodilla izquierda. Pero apareció un héroe sorprendente que se ha hecho con un puesto para los próximos años en Golden State.

Quinn Cook llegó como último recurso desde la liga de desarrollo y ha acabado convirtiéndose en el principal recambio de Curry. Un jugador que no supo establecerse en la NBA pero que ha mostrado su gran acierto en el tiro de larga distancia y en el reparto de juego cuando ha llegado a un ambiente mucho más estable dentro de la competición. Es su segunda temporada en la liga tras haber sido elegido novato del año en la G League y tras convertirse en el primer jugador de la historia de dicha liga en conseguir una temporada del “50-40-90”, es decir, al menos un 50 por ciento en tiros de campo, 40 por ciento en triples y 90 por ciento en tiros libres.

Quinn Cook se presenta como gran novedad. | Foto: Getty Images

Todo apunta a que no tendrá que volver allí a buscarse las castañas tras haber perpetuado su presencia en los Warriors con un contrato de dos años que le hará quedarse en California. Una temporada de altos y bajos que ha tenido sus buenas y malas rachas. Un año de contrastes que se verá puesto a prueba en unos de los playoffs más exigentes que se recuerdan en los últimos años. El Oeste ha sido el lugar de combate elegido para ocho equipos cuya posición en la tabla no parece ser válida como método de medición en cuanto a su nivel de juego se refiere. Jugar contra los Spurs y Gregg Popovich nunca fue fácil, y lo que fueron las Finales de Conferencia del pasado año, estarán en parrilla el próximo domingo a las nueve horas de la noche en España.

El campeonato como único recurso

El objetivo sigue siendo el mismo para los guerreros de la Bahía. El anillo es la única opción en esta travesía a pesar de la aparente dificultad con la que contarán con respecto a años pasados. La ilusión sigue siendo la misma y todo lo que no sea el campeonato, será un fracaso para los Warriors. La primera ronda contra San Antonio no parece ser la más sencilla posible, sobre todo contando con la posible vuelta de Kawhi Leonard. Posteriormente, una segunda ronda ante Portland Trail Blazers y New Orleans Pelicans; dos equipos que parecían poder hacerse con la tercera plaza con total facilidad, tampoco da confianza. Pero si realmente quieren consagrarse como un equipo de leyenda, deben demostrar que son capaces de ganar en estas condiciones.

Un equipo físicamente abatido que no lo tendrá fácil para lidiar con la exigencia que requieren estos partidos. Solo hay una cosa que podría salvar a este conjunto de caer en rondas avanzadas, recuperar su mejor nivel defensivo. En los partidos donde han recuperado esa forma a la hora de defender su aro, sus rivales han vuelto a ver los dientes de ese lobo feroz que es capaz de desollarlos con tan solo una mirada. Duro reto para un Steve Kerr que tendrá una oportunidad perfecta para seguir haciendo historia con tan poca experiencia en los banquillos.

Kevin Durant y su reivindicación

Kevin Durant volverá a ser el protagonista. Tras un año de focos compartidos con Stephen Curry, es el momento de que demuestre que puede seguir siendo un líder. Ante la baja de Curry para la primera ronda y posiblemente algún que otro partido más, debe sacar de dentro todo su potencial para liderar de nuevo a los Warriors hacia la gloria. No existen muchas más posibilidades para los Warriors si Durant no responde de manera correcta.

Otra oportunidad para Kevin Durant. | Foto: NBA.com

El que fuera MVP de la temporada en 2014, podrá reafirmarse como uno de los mejores jugadores de la competición tras un año extraño donde no ha contado con todo el protagonismo que un jugador de su calibre debería tener. Una temporada eclipsada por un James Harden espectacular. Todo podría cambiar si unos espléndidos Warriors liderados por Kevin Durant logran vaciar el combustible de ese cohete que pretende despegar y que no quiere aterrizar hasta que no deslumbre sus ventanas el reluciente dorado que engalana año tras año al Larry O’Brien.

El reto más complicado de Steve Kerr

El mayor desafío de la corta carrera de Steve Kerr en los banquillos. Fue claro al terminar la temporada con una de las peores derrotas de Golden State en los últimos doce años. “Nuestra temporada empieza el próximo fin de semana”, decía. Llevan todo el año preparándose para poder revalidar el título y conseguir el back-to-back. No habría mejor manera de cerrar una temporada de muchas dudas recordando al resto de franquicias que siguen siendo los auténticos reyes.

La pizarra de Steve Kerr será clave mientras siguen buscando en sí mismos su mejor versión defensiva. El ataque sigue fluyendo con normalidad, aunque necesitan partir de situaciones ventajosas para poder llevarlo a cabo. Cubrir bien a los tiradores y esperar que los jugadores de la pintura hagan su trabajo sigue siendo la principal prioridad de este equipo.