Guía NBA Draft 2018: Cuándo y donde ver el Draft 2018

El próximo viernes 22 de junio (01:00 hora española) se producirá la noche del Draft, un evento que acogerá el Barclays Center de Brooklyn (Nueva York). En ella los 30 equipos de la NBA elegirán a los novatos de la nueva temporada, en esta edición se presentarán 155 jugadores elegibles.

Las primeras 14 elecciones fueron sorteadas el pasado 15 de mayo entre los equipos que no consiguieron pasar a los Playoffs, el resto de la primera ronda y la segunda se establecieron en orden inverso al récord del equipo por lo que la franquicia con el mejor balance de victorias posee la última elección.

Las primeras 14 rondas fueron por tanto asignadas por la lotería de la siguiente manera:

Phoenix Suns

Sacramento Kings

Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks

Orlando Magic

Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers (Vía Nets)

New York Knicks

Philadelphia 76 Sixers (via Lakers)

Charlotte Hornets

Los Angeles Clippers (via Pistons)

Los Angeles Clippers

Denver Nuggets

Uno de los lugares donde podrá verse el evento desde la una de la madrugada será Movistar +, canal que emite esta ceremonia todas las temporadas en España, ESPN será otra de las cadenas que emitirá el evento en directo.

Por lo tanto, el 22 de Junio a la una de la madrugada se sabrá quien es el jugador seleccionado en la primera posición por los Phoenix Suns y tendrá el honor de ser el primer rookie de la temporada 2018-2019, posando además ante las cámaras junto el comisario de la liga Adam Silver.

Otra de las dudas que se revolverán esa madruga será si finalmente el joven esloveno, Luka Doncic, estará entre los tres primeros elegidos o si en cambio bajará varios puestos. Mohamed Bamba será otro de los jugadores que creará gran expectación, ya que algunos expertos aseguran que sus buenos resultados en el pasado Draft Combine pueden servirle para formar parte de las primeras rondas del Draft de 2018.