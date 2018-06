Dwane Casey, entrenador del año

Dwane Casey fue nombrado finalmente entrenador del año de la NBA en la noche del lunes después de una temporada en la que lideró a los Raptors de Toronto a su mejor temporada regular, aunque nada de esto le libró de ser despedido después de ser eliminados en semifinales de Conferencia por los Cleveland Cavaliers por un contundente 4-0.

Despido inaudito en la NBA

Casey, que ya ha sido contratado como entrenador de los Detroit Pistons, fue el líder de equipo que logró un registro de 59 victorias esta temporada, logrando el récord histórico de la franquicia canadiense y quedar como primeros en la Conferencia este.

"Después de que te despidan, no se te queda una buena sensación después de conseguir el récord de la franquicia en victorias y tener que marcharte y despedirte, que es, sin duda, la parte más difícil," dijo Casey. "Decir, OK, algo debe estar mal conmigo, algo no debe funcionar. Pero la oportunidad en Detroit me ha dado más entusiasmo y estoy muy emocionado de empezar otra vez. Una vez más, mucho de ello va con Tom Gores, el propietario; es emocionante y estoy muy contento de tener otra oportunidad en Detroit".

Brad Stevens, de los Boston Celtics, y Quin Snyder, de los Utah Jazz, también fueron finalistas, pero el gran favorito desde que finalizó la temporada regular fue Casey, sobre todo por la gran gestión de un banquillo que fue fundamental en el buen año de los canadienses. En seis de las siete temporadas de Casey en Raptors, el equipo mejoró su balance anterior, algo difícil de igualar.

"La base de jugadores se ha mantenido desde mis inicios como entrenador en Toronto y crecieron como profesionales juntos", dijo Casey. "Es una pena inmensa no llegar este año a la final de la Conferencia Este, pero no pudimos conseguir la oportunidad para conseguir luchar en la final por el título. Pero yo todavía puedo sostener mi cabeza bien alto por lo que teníamos antes de que yo entrenase a los Raptors y de lo que conseguimos crecer como equipo. Eso nadie nos lo podrá jamás quitar."

El mes pasado, Casey también fue nombrado ganador de Michael H. Goldberg NBCA entrenador del año, que es votada anualmente por 30 entrenadores principales de la liga. "No me arrepiento," dijo Casey. "Estoy emocionado por el nuevo viaje a Detroit, por el grupo que tenemos allí. Por lo que no puedo permitirme mirar en el espejo retrovisor".