LeBron James no muestra interés en reunirse con equipos de la NBA

Desde el inicio de la temporada 2017/2018 se ha tenido presente el futuro de LeBron James, quién a finales de esta temporada se convertiría en agente libre. Uno de los equipos que apuntan el norte del alero de Ohío es Los Angeles Lakers, escuadra que tiene entre sus planes hablar con Magic Johnson para que se presente en la posible reunión que pueden tener con LeBron y sus representantes. No obstante, eso no será una ventaja para el equipo californiano debido a que la venta se puede anular si James no hace gira de reunión de sus destinos a futuro, así informa Ramona Shelburne y Adrian Wojnarowski de ESPN:

Fuentes cercanas a la situación le dicen a ESPN que no tiene la intención de escuchar reuniones de tono elaboradas de los equipos.

James podría reunirse o hablar con un oficial o dueño del club en algún momento, pero las elaboradas presentaciones que se han vuelto comunes en la agencia libre de la NBA a lo largo de los años son innecesarias después de 15 temporadas en la liga.

Si James se convierte en agente libre, las fuentes de la liga creen que él y sus agentes Rich Paul y Mark Termini tienen suficiente conocimiento de las apuestas y el panorama de la NBA para manejar el proceso sin mucha fanfarria.

James es un jugador con 15 temporadas en la NBA y desde sus inicios ha sido un jugador muy codiciado por todos los equipos. Lo que implica que “King James” no requiere de ejecutivos que le digan porque es tan querido como siempre lo ha sido, hasta puede ser molesto para el jugador, aparte es evidente que sería hasta desesperante.

Sin embargo no tomar reuniones también puede perjudicarle la posibilidad a Los Angeles Lakers de poder ficharlo debido a que Magic es una de las pocas personas en el plantel que le pueden decir a James con toda seguridad "He estado en tu zapatos y puedo ayudarte a llevar tu plataforma al siguiente nivel. Los Lakers y su fanática son el lugar para hacerlo, y aquí hay [X razones por las que] me ayudó". Esta es una de las ventajas del equipo californiano a la hora de los fichajes. Aunque esto no implica que los Lakers estén fuera del fichaje de este gran atleta, si James realmente basa esta decisión en el conocimiento de él y de sus representantes sobre la NBA, puede que quizás ya sepan que Los Angeles Lakers son posiblemente su mejor opción en muchos aspectos.