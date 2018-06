Magic Johnson: “Si los Lakers fracasan en la agencia libre, dimitiré”

Magic Johnson, actual presidente de los Lakers y leyenda viva del baloncesto, declaró ayer en rueda de prensa que la prioridad de la franquicia es hacerse con grandes estrellas en los dos próximos mercados de agentes libres (incluyendo el actual). Además, aseguró que, si no consigue el objetivo no hará falta que le despidan, él mismo dimitirá.

El exjugador justifica dichas declaraciones argumentando que su trabajo consiste en atraer jugadores a una de las franquicias con mayor mercado de la liga y, “si no viene nadie”, él será responsable por no haber sabido hacer su trabajo. Pese a lo anteriormente dicho, Johnson dijo que no sería justo juzgar el trabajo si no consiguen a nadie este verano ya que lo que esta en juego es el futuro de los Lakers y sería un problema apostarlo todo a un solo año.

Ciertamente sería un fracaso que los Lakers no se hicieran con ningún gran jugador este verano ya que los rumores relacionan a tres grandes jugadores con la franquicia de oro y púrpura: Paul George, Kawhi Leonard y LeBron James.

La opción Paul George es la que mas cercana parece para los californianos, el jugador ha anunciado que desvelará su futuro en el tercer episodio de una serie de documentales sobre la decisión. El primer documental ya ha salido a la luz y las especulaciones sobre que PG13 volverá a su tierra natal (Los Ángeles) han ganado fuerza con la gran aparición de la ciudad en el video. George debería renunciar a un último año de contrato (a razón de 20 millones de dólares) para abandonar Oklahoma City.

LeBron James es la opción con la que todos sueñan y que cada vez parece más posible. Pese a que el cuatro veces MVP no ha dado ninguna declaración ni explicación sobre su futuro ya son cientos los rumores que lo sitúan en la metrópolis angelina. Los expertos aseguran que hay más de un 50 % de probabilidades de que ver al ‘23’ de amarillo y morado sea real, aunque muchos aseguran que la decisión de Paul George influirá en lo que finalmente decida el de Ohio.

Por último, está la posibilidad de Kawhi Leonard, del que se dice que tiene como principal preferencia los Lakers. Pese a ser California el destino favorito de ‘La Garra’, los Spurs no quieren negociar un ‘trade’ con los Lakers, por lo que deberían esperar a 2019 cuando el jugador será finalmente agente libre.