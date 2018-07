Calderón vuelve a Detroit Pistons

Google Plus

Los Detroit Pistons suman un nuevo refuerzo en esta agencia libre del 2018. Esta vez se trata del veterano base español Jose Calderón, que llega tras un año más que decente en Cavaliers.

Cara familiar en Detroit

El base José Calderón se ha comprometido a un año, por un montante de 2,4 millones de dólares en su retorno a la disciplina de los Pistons, e igualmente en su retorno a un equipo entrenado por Casey. El agente de José Calderón, Mark Bartelstein, confirmó la noticia a la prensa el lunes por la tarde. "Esta muy entusiasmado", dijo Bartelstein vía telefónica. "Él tiene una gran relación con Dwane Casey y ha jugado bien para él en Toronto. Creo que es un jugador perfecto para los Pistons".

Calderón, de 36 años, jugó 28 partidos para los Pistons en 2013 después de que el anterior presidente del equipo, Joe Dumars, negoció un acuerdo a tres bandas que incluyó el traspaso de Tayshaun Prince a los Grizzlies de Memphis y que llevó a Calderón de los Raptors de Toronto hasta Detroit.

Calderón logró un gran 46,4 % en tiros de tres puntos la temporada pasada para los Cavaliers de Cleveland, en su primera intervención en unas finales de la NBA. Recordemos que los jugadores no pueden firmar acuerdos hasta el mediodía del viernes y los equipos no comentar públicamente sus incorporaciones hasta ese momento.

Calderón a priori será el tercer base detrás de Reggie Jackson e Ish Smith, aunque en los inicios de la agencia libre nada es seguro y no es descartable otros movimientos de entidad en el puesto de base de los Pistons, ya que hay rumores de un interés por parte de la franquicia en Kemba Walker o Isaiah Thomas.

El escolta Langston Galloway puede jugar igualmente, en momentos esporádicos, como base y hay que recordar que Dwight Buycks todavía está bajo contrato, pero después de que Jackson ha sufrido varias lesiones de importancia en los últimos años es importante para Detroit contar con un buen seguro para el puesto de base, algo que ofrece José Calderón.

Es evidente que la nueva oficina dirigida por el asesor, y GM de facto, Ed Stefanski y el vicepresidente, Arn Tellem, buscaban con este movimiento añadir una presencia veterana que ofrezca seguridad al banquillo de los Pistons. Casey entrenó a Calderón cuando ambos estaban con los Raptors. Los Pistons contrataron a Casey esta pretemporada después del despido de Stan Van Gundy después de cuatro temporadas y una sola presencia testimonial en playoff.

"Calderón es uno de los líderes más hermosos con los que he estado," Casey dijo al New York Post en el año 2014. "Él es un gran hombre. Muy bien informado, siempre se ríen de lo cerca que puede estar de ser entrenador. Esperemos que sea inteligente y no lo haga y se quede con su negocio de cerdos en España".

A primera vista, parece que la firma de Calderón hace acercarse aún más a los Detroit Pistons al umbral de impuesto de lujo de 123,8 millones de dólares. Los pistones tenían un margen de 5 millones de dólares para evitar el impuesto en la agencia libre pero hay que recordar que hace unos días sumaron un nuevo contrato con el alero Glenn Robinson III añadiendo 8,3 millones de dólares, repartidos eso sí en dos años, el segundo con una opción de equipo.

Stefanski ha dicho que los Pistons no van pagar este año el impuesto de lujo

Basado en sus 13 años de servicio, el salario mínimo veterano de Calderon es 2,4 millones de dólares, pero para evitar que los equipos solo busquen alternativas más jóvenes y mas baratas para llenar una plantilla y que por tanto descarten a jugadores veteranos la Liga permite hacer ofertas mínimas a éstos y tener 1,5 millones de dólares de margen salarial extra.

Los Pistons pueden renunciar todavía al pivot Eric Moreland (1,8 millones) o Buycks (1,6 millones) si es necesario mayor margen, aunque en el caso de Moreland es improbable ya que su juventud y su buen rendimiento en defensa le hacen importante en la rotación. El fichaje de Calderón probablemente señala el fin del tiempo de Buycks con los Pistons a pesar de hacer un buen papel tanto con el filial de la G-League como con el primer equipo, al que fue incorporado tras la lesión de Reggie Jackson.

Los Pistons probablemente no hagan muchos más movimientos con agentes libres, aunque no se pueden descartar salidas para aliviar el margen salarial y buscar algún otro refuerzo, aunque sea vía traspaso. El sentido común dice que podrían buscar traspasos para Jon Leuer (dos años, 19,5 millones) y Galloway (dos años, 14,3 millones), dos fichajes de Van Gundy, quien también fue Presidente del equipo.

El contrato de Ish Smith, que finaliza esta temporada, también podría estar en juego. Son 6 millones esta temporada. Se podría intentar buscar su salida para buscar algo interesante a cambio, entendiendo que los Pistons no estarían dispuestos a subir su sueldo como en el reciente caso de Tolliver. Y más si como parece, algunas fuentes indican que Calderón puede convertirse en el base suplente de referencia para Casey.