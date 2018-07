Carmelo Anthony y Oklahoma City Thunder negocian su separación

Google Plus

Oklahoma City Thunder ha decidido que quieren deshacerse del contrato desorbitado de Carmelo Anthony para evitar tener que pagar más de 300 millones de dólares con una plantilla que no parece estar preparada para competir con Golden State Warriors o Houston Rockets en el Oeste. Anthony decidió ejercer su opción de jugador con valor de 27 millones de dólares aunque no logrará su cometido. Así lo han informado los periodistas de ESPN Adrian Wojnarowski y Royce Young. Tanto el jugador como la franquicia han acercado posturas y ya trabajan en cómo podría realizarse su despido.

Los Thunder cuentan con varias opciones para deshacerse de Carmelo Anthony esta misma temporada. Una de ellas es el ‘stretch-and-waive provision’ mediante el cual dejaría de formar parte de la plantilla pero recibiría esos 27 millones de dólares en un periodo aproximado de tres años. Por otro lado, podrían llevar a cabo un ‘buyout’ tradicional, una rescisión de su contrato por la cual no recibiría ese dinero restante de su último contrato con New York Knicks. Con el ‘stretch provision’ eliminarían los ya abultados 107 millones de su nómina de impuestos en la temporada 2018-19. Con el ‘stretching’, eliminarían 90 millones de su factura de impuestos pasando de 150 a 60 millones de dólares.

Otra posibilidad que sería mucho más favorable para ellos aunque también más complicada, sería conseguir un traspaso por Melo esperando que la franquicia que lo reciba lo corte para después poder probar suerte en una agencia libre donde no le faltarían pretendientes. Carmelo Anthony se ha negado a la posibilidad de salir desde el banquillo y durante la pasada temporada demostró no ser la mejor pieza para jugar al lado de Russell Westbrook y Paul George. Por primera vez en su carrera, fue la tercera opción en ataque tras haber pasado 14 temporadas entre Denver y New York siendo la principal referencia.

Esta transición no fue exitosa para él y afectó a la química de un equipo que acabó cayendo derrotado en primera ronda de los Playoffs frente a Utah Jazz en seis partidos. Oklahoma ya dio el primer paso hacia la salida de Anthony con la renovación del contrato de Jerami Grant por tres años y 27 millones de dólares además de la de Paul George por cuatro años y 137 millones de dólares. Dos rivales en el puesto de alero que dejaban ya con medio pie fuera a Carmelo. Ya hay equipos que han mostrado su interés al conocer la noticia y la franquicia que se posiciona con más fuerza es Houston Rockets, quienes ya trataron de lograr un traspaso por él el pasado verano. En esta lista también se encuentran los Lakers y Miami Heat.