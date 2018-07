Shai Gilgeous-Alexander impresiona en la Summer League

Google Plus

Parece que el equipo “pobre” de Los Ángeles vuelve a sonreír con su elección del Draft y es que Shai Gilgeous-Alexander está dando muestras de estar más que preparado para dar el salto a la NBA y los Clippers se frotan las manos con el diamante en bruto que han sacado de la universidad de Kentucky.

El base que estuvo el año pasado a las órdenes de John Calipari ha realizado una Summer League más que notable terminando con unos números de 19 puntos, 4.8 rebotes y 4 asistencias de media en los 4 partidos que ha disputado con los Clippers llegando a su punto más alto en el partido que disputo frente a los Houston Rockets que se fue hasta los 25 puntos, 5 rebotes, 4 aistencias y 2 robos en los 28 minutos que disputó.

Aunque ha llegado a la NBA en un segundo plano, ya que todos los focos están puestos en las otras dos elecciones del draft que comparten posición: Trae Young y Colin Sexton, ha demostrado en esta Summer League tener un control de balón excelente y una gran diversidad de recursos para finalizar cerca del aro.

Además, su envergadura de 2.11 y su altura de 1.98 también le permite ser útil al otro lado de la pista cubriendo a los bases rivales más pequeños que él y que le dara una versatilidad defensiva al equipo al poder defender a cualquier jugador de perímetro e incluso a algún interior, aunque necesitará coger algunos kilos para poder defender a jugadores en posiciones de forward.

No debemos olvidar que se trata de la Summer League y que el nivel no es el mismo que en la NBA ya que muchos jugadores no van a aparecer en el roster de ninguna de las 30 franquicias, pero si que es verdad esta liga es una liga que transmite sensaciones y las que está dejando Shai Gilgeous-Alexander són excelentes. Puede ser la gran sorpresa entre los bases de este Draft.

¿Será la pieza fundamental que buscan los Clippers para su reconstrucción?