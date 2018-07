Nemanja Bjelica se retracta de su decisión y no firmará con Philadelphia 76ers

Nemanja Bjelica pasará a ser candidato a los premios "Parecía que sí" en su edición de la agencia libre de 2018. Tras confirmar a Philadelphia 76ers que contarían con él para la próxima campaña, el jugador optó por no formalizar su acuerdo verbal con la franquicia para pasar a firmar por un equipo europeo cuyo nombre aún no conocemos, según nos ha informado Adrian Wojnarowski en su cuenta oficial de Twitter. La jugada que ha llevado a cabo Bjelica no es pionera en la NBA: gozó de gran repercusión en su momento el "no" definitivo que DeAndre Jordan dio a Dallas Mavericks en la agencia libre de 2015. Uno más a la lista.

La llegada de Bjelica a 76ers fue recibida como una gota de agua en un desierto: Ersan Ilyasova había abandonado las filas de Philadelphia y firmaba por Milwaukee Bucks. Para suplir esta baja, Bjelica era un sustituto perfecto que rellenaba el mismo hueco que había dejado Ilyasova al marcharse, teniendo en cuenta que ambos desemplean prácticamente el mismo papel, el de jugador interior suplente que cuenta con tiro exterior efectivo. De hecho, en la comparación de sus estadísticas en tiros de tres, el jugador serbio sale ganando frente al turco, contando con un 41% y un 36% respectivamente.

A la pérdida de Ilyasova y la negativa final de Bjelica se ha de sumar la pérdida de Marco Belinelli, que hace poco fichaba por Spurs. La característica que estos tres jugadores comparten no es otra que el tiro exterior y es de extrema importancia para la franquicia de Pensilvania, teniendo en cuenta que es la misma de la que carece uno de sus jugadores estrella, Ben Simmons, que se beneficia enormemente de contar con jugadores que representen una amenaza por fuera del perímetro, tanto para que el foco de las defensas contrarias no esté enfocado en él con tanta intensidad, como para que la enorme habilidad pasadora del jugador no caiga en saco roto.