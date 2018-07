Jahill Okafor busca una oportunidad entrenando con 4 equipos

Google Plus

Jahlil Okafor está teniendo dificultades para encontrar un nuevo hogar en la agencia libre. Una vez que los grandes nombres -y los de segundo y tercer nivel- decidieron sus destinos, se esperaba que algún equipo diera un paso adelante con un contrato mínimo y verificara si el antiguo pick n. ° 3 puede encontrar un rol en algún equipo. Algo que no pudo hacer con los Nets el año pasado.Él jugador interior aún está esperando ese tipo de oferta.

Okafor hizo ejercicios para algunos equipos en Las Vegas, para demostrar que está sano y puede contribuir, según informa Sean Deveny de The Sporting News . Según las fuentes, Okafor, selección No. 3 en el Draft de la NBA 2015, entrenó para cuatro equipos el miércoles pasado en Las Vegas, y sigue con la esperanza de firmar con un equipo antes del campamento de entrenamiento el próximo otoño.

El jugador interior promedió 17,5 puntos por juego como novato en Filadelfia en 2015-16. Ha pasado los últimos meses entrenando en Miami con los entrenadores David Alexander e Idan Ravin, alimentando la especulación de que podría aterrizar con el Heat, especialmente si Miami encuentra un socio comercial para Hassan Whiteside .

Es poco probable que los Miami Heat encuentre a alguien para hacerse cargo de Whiteside en este momento, y cualquier equipo que lo haga va a querer algo de mayor valor que el pivot de la franquicia del Este, pese a esto los Heat no se rinden.

Además se rumorea que los Bulls y los Pacers tienen cierto interés, aunque ambos deberían tomarse con seriedad.

¿Cuánto le interesa a un equipo? ¿Lo suficiente como para ofrecer un contrato totalmente garantizado para la próxima temporada?

Tal vez no. Okafor, con su juego ofensivo de la vieja escuela, debajo del aro, de regreso a la canasta, sin mencionar una grave falta de defensa, no encaja en la dirección en la que la NBA está en tendencia con los grandes. Es posible que deba aceptar una invitación no garantizada al campamento de entrenamiento en algún lugar y demostrar que se merece un lugar en la lista.

En algún punto, algún equipo le dará una oportunidad. Probablemente. Pero Okafor tiene mucho trabajo por hacer para encontrar un papel en la NBA moderna. Y resulta sorprendente que un top 3 del draft que incluso sonó para copar la primera posición en alguna ocasión haya pasado de futura estrella a un jugador que debe demostrar su valía y limitarse a aceptar un rol bastante secundario.