Nowitzki y Ferrell seguirán en los Mavs

Dirk Nowitzki, el mejor jugador europeo de la historia y también como no de la franquicia de Dallas, seguirá para alegría de sus aficionados una temporada más en los Mavericks. Poco podemos decir de el gigante alemán, todo un ejemplo de lealtad, pocos jugadores hoy en día alargan su carrera ligado a un mismo equipo, todo relacionado con los súperequipos que se forman hoy en día y los contratos máximos etc.

A sus 40 años firma una temporada a cambio de 5 millones de dolares. Todas las direcciones apuntan a que esta es su última temporada en el baloncesto como jugador, en un futuro quien sabe donde lo podamos ver, una cosa hay segura, Dirk Nowitzki respira baloncesto y no se desvinculara de el de la noche a la mañana. Muchos aficionados en Dallas quería que esta extensión se hiciera efectiva para poder ser el mentor del nuevo jugador donde los aficionados tienen puestas sus esperanzas de futuro, si estamos hablando de el, Luka Doncic. Si esta es la última temporada de Dirk dejará el baloncesto profesional con: Un MVP de la NBA (2006), 12 veces elegido All-Star, 4 veces mejor quinteto de la liga, MVP de las finales (2011) mismo temporada que gano el anillo de la NBA. No deja lugar a dudas: Será 'Hall of fame'.

Yogi Ferrell, otro que continua

En este caso el base formado en la universidad de Indiana, firma por 2 temporadas a cambio de 5,2 millones de dolares. La segunda temporada no esta garantizada, antes del 7 de julio podrían cortar al jugador, según apunta Shams Charania de Yahoo Sports. Cuando se abrió la agencia libre el jugador ya manifestó que su primera opción era continuar en Dallas, y así ha sido, un acuerdo que beneficia a las dos partes, Dallas mantienen a un jugador que venía como promesa y parece que este año va a tener minutos, en principio como escolta suplente. Y por otro lado el jugador que jugará en un equipo con minutos para el y era donde el quería recalar.