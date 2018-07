Jabari Parker "No le pagan a los jugadores para que jueguen en defensa"

Los últimos dos días los Boston Celtics recontrataron al especialista defensivo Marcus Smart en y los Toronto Raptors adquieren al dos veces jugador defensivo Kawhi Leonard , pero el nuevo alero de los Chicago Bulls , Jabari Parker, dice que no es la defensa la que paga.

"Solo me atiendo a mis puntos fuertes", dijo el 670 The Score en Chicago el miércoles. "Miren a todos en la liga. No les pagan a los jugadores para que jueguen en defensa. Hay solo dos personas históricamente que juegan a la defensiva. No voy a decir que no lo haré, pero decir que es una debilidad es como decir que es de todos. Debilidad porque anoté 30 y 20 en muchos hombres que dicen que juegan en defensa ".

Parker firmó un contrato de dos años y $ 40 millones con los Bulls de su ciudad natal la semana pasada y está tratando de resucitar su carrera. Se sometió a dos cirugías de rodilla durante cuatro temporadas con los Bucks de Milwaukee , faltando 145 juegos de temporada regular.

De acuerdo con basketball-reference.com, Parker tiene 4.3 victorias defensivas durante cuatro temporadas. Leonard tuvo 4.7 en su última temporada completa en 2016-17 y tiene 24.7 en su carrera de siete años. Smart -quien aceptó un contrato de cuatro años y $ 52 millones con Boston el jueves, le dijeron a ESPN- tiene 9.8 DWS en su carrera de cuatro años.

Le preguntaron a Parker si cree que puede jugar la defensa de cambio de hoy en día, no necesariamente siendo un tipo parado, sino haciendo su parte en el esquema del equipo.

"Si conoces el juego, también sabes que todos son profesionales, ¿verdad?" él le dijo a la estación de radio. "Y sabes que ciertos muchachos tienen un promedio. No importa lo que hagas, todavía obtienen ese promedio. Pagan a la gente para anotar el balón, y espero que alguien me apunte el balón si les pagan tanto. "No digo eso para escapar o nada. Es la NBA. Somos profesionales. Todos marcan. Se trata solo de limitarlos tanto como puedas, tratando de contenerlos".

Parker, la segunda elección en el draft de 2014, promedia 15.3 puntos, 4.9 rebotes y un robo por juego en su carrera. Smart fue sexto en el mismo draft y promedia 9.4 puntos, 3.9 asistencias y 1.5 robos por juego. Leonard, quien fue reclutado en 2011, supera a ambos con 16.3 puntos, 6.2 rebotes y 1.8 robos por juego.

Los Bulls se clasificaron 28º la temporada pasada en eficiencia defensiva, mientras que el campeón Golden State estuvo empatado en el octavo lugar. Los Celtics de Smart lideraban la liga, y los Bucks de Parker eran decimoséptimos. El año anterior, Leonard y los Spurs encabezaron la NBA, mientras que Chicago fue sexto.

Parker no pone mucho stock en defensa como algunos en la liga. "Una mejor ofensiva gana un campeonato", dijo el ex jugador de Milwaukee

Aunque puede ser que el jugador tenga algo de razón ya que los Warriors lideraron la liga en eficiencia ofensiva los últimos tres años, tiempo durante el cual ganaron dos títulos. Terminaron segundos en eficiencia en 2014-15, otra temporada de campeonato.