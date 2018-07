¿Asegura LeBron los 'playoffs'? Algunos ejecutivos NBA tienen dudas

Google Plus

Una ecuación en la que LeBron James esté presente, sin contar sus años rookie y sophomore, siempre tiene el mismo resultado, playoffs, independientemente de cuales sean las otras variables de la operación.

Es por ello que el optimismo inunda la familia Laker y, aun no pudiendo contar con Paul George ni con Kawhi Leonard, casas de apuestas como bet365 sitúan al equipo de Luke Walton como cuartos máximos favoritos al título NBA, empatados con Houston Rockets y por detrás de los todopoderosos Warriors y los ilusionantes Boston Celtics.

Sin embargo, no todo el mundo apunta en la misma dirección. Como bien apunta Eric Pincus en Bleacher Report, dos ejecutivos de equipos rivales han rebajado la euforia instalada en Lakerland.

"No creo que los Lakers vayan a entrar en playoffs", dijo un alto cargo de un rival de conferencia, quien además cuestionó la experiencia del resto de jugadores de la plantilla, por muy talentosos que sean.

"James ha mejorado constantemente en los últimos años. ¿Ahora va a ser el 5 del equipo a la hora de cerrar los partidos?", preguntaba recelosamente otro ejecutivo. "Draymond es la razón por la que eso funciona en los Warriors".

Death lineup 2.0

Esta última cuestión para nada baladí es tratada por Pincus en su reportaje. En la mente de la franquicia está el probar el éxito de un quinteto compuesto por Lonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram, Kyle Kuzma y LeBron James. Este grupo de jugadores, con alturas comprendidas entre el 1,96m de Josh Hart y el 2,06m de Ingram y Kuzma, podría causar estragos en las defensas rivales.

"Puede que no veamos este quinteto desde el primer día, pero el cuerpo técnico quiere probar nuestra propia versión del (Warriors) Death Lineup con Lonzo, Josh, Brandon, Kuzma y LeBron", afirmaba un ejecutivo de Los Angeles Lakers.

Un ataque basado en el movimiento constante de balón con El Rey como pívot y pieza fundamental del engranaje. Además, las probaturas del pasado año con James como center de los Cavaliers arrojaron datos de un eficiencia fuera de lo común. En 54 posesiones, los Cavs tuvieron un increíble 146.3 de offensive rating y un +42.5 de net rating.

Diferencias con proyectos pasados

Lo analizado hasta ahora no hace más que incrementar el optimismo reinante y, si a ello le sumamos que cada cambio de equipo del de Akron ha supuesto una inmediata presencia en The Finals, hay pocos escépticos que secunden las opiniones vertidas por los ejecutivos previamente mencionados.

No obstante, hay grandes diferencias con la llegada a Miami y la vuelta a Cleveland. En el primer caso, LeBron llegaba a casa de su amigo Dwayne Wade de la mano de Chris Bosh, mientras que en el segundo era Kyrie Irving quien hacía de host y Kevin Love el encargado de ser la tercera espada del Big Three. En cambio, Rajon Rondo, Lance Stephenson y JaVale McGee son incorporaciones que distan mucho de la arriba comentadas. La configuración del resto del roster es también opuesto al concepto de los últimos proyectos liderados por James. La juventud y el potencial de los Ball, Ingram, Kuzma y compañia difiere de las tablas y veteranía de los Channing Frye, James Jones, Shane Battier, Udonis Haslem y un largo etcétera de jugadores que han acompañado a The King desde su llegada a Miami en 2010.

Éxito-Fracaso, esa delgada línea

Si bien es cierto que a este equipo no se le exige llegar a las finales (este año), la sola presencia de LeBron James aporta una dosis extra de presión y exigencia. Simplemente necesitarían unas diez victorias más que el pasado año, en el cual presentaron un balance de 35-47, para no considerar la temporada como un fracaso. Así, todo lo que venga a partir de ahí podrá ser considerado un éxito en el año I de un proyecto cuyo punto de inflexión final será el próximo mercado de agentes libres. Además, el contrato firmado por LeBron es por cuatro años y todo apunta que ha sido él mismo quien ha pedido mantener el bloque, para desarrollar todo el potencial que esta plantilla atesora, como bien aparece en USA Today:

James cree que los Lakers están en posición (con algunos jugadores que ya tienen en plantilla) de construir un equipo aspirante al anillo muy pronto. Asimismo, James no necesitaba a otro All-Star, como Kawhi Leonard o Paul George, en el equipo. Cree que pueden crear un equipo contender con su sola presencia en la plantilla.

Ríos de tinta se han vertido y mares se verterán acerca de estos nuevos Lakers, pero si hay algo indudable es que son, cuanto menos, el equipo más intrigante de la temporada a comenzar en la mejor liga del mundo.