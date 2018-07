Michael Porter Jr. se somete a una segunda operación

Google Plus

El novato de Denver Nuggets, Michael Porter Jr, no termina de dejar claro a los aficionados cuál es su estado real de salud en estos momentos. Han habido varios rumores desde que fue seleccionado en el Draft de que podría perderse la temporada al completo, y en el día de ayer se sometió a una segunda operación. Se llevó a cabo en la clínica The Carrell de Dallas según informó Harrison Wind de BSN Denver, plataforma de información deportiva local de la ciudad de Colorado. Porter Jr. llegaba al Draft como una de las mayores promesas de su camada, aunque las lesiones le han privado de poder mostrar su máximo nivel en el baloncesto universitario.

Solamente jugó los últimos partidos de la temporada con la Universidad de Missouri, y no ha podido participar con su equipo en la Summer League de Las Vegas. Sus constantes dolores y espasmos en la espalda le hicieron que se perdiera un día completo del Combine en Chicago justo el día de antes del Draft. Los equipos decidieron pasar de él al no tener confianza en que pudiera progresar y acabó cayendo hasta el número 14 cuando durante muchos meses había sido proyectado por expertos en el TOP-3.

Los Nuggets no parecen preocuparse en exceso por la situación. Michael Porter acabó, ante todo pronóstico, en sus manos. No tienen prisa en dejar que se recupere de sus problemas físicos, ya que cuentan con un equipo que no piensa en una reconstrucción a medio-corto plazo. Su plantilla le permite competir desde ya por los Playoffs, habiéndose quedado la pasada temporada a una sola victoria de conseguirlo. Ahora, con la adición de Thomas y la continuidad de los jóvenes como Gary Harris o Jamal Murray, buscarán entrar en entre los ocho mejores equipos del Oeste mientras Porter avanza con calma en su recuperación.