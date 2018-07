DeRozan se despide con un emotivo comunicado

Google Plus

DeMar DeRozan se despide de Raptors como una de las grandes estrella de la historia, leyenda viva de los Toronto Raptors. DeRozan se va y después de 9 temporadas: Líder en partidos (675), líder en puntos (13.296), líder en minutos (22.986), líder en tiros de campo (4716), líder en tiros libres (3.539), 2º en robos, 3º en asistencias, 5º en rebotes y 4 veces All-Star como jugador de Raptors.

El emotivo comunicado de DeMar se ha hecho esperar unos días desde que se hiciera oficial su salida de Raptors para recalar en los San Antonio Spurs. Un comunicado donde deja claro su sentimiento y especial apego con la ciudad y con los aficionados. El mensaje públicado en su cuenta oficial de instagram dice lo siguiente:

"Las palabras nunca podrán expresar lo que han significado para mí. Era simplemente un chico de 19 años salido de Compton cuando nos conocimos por primera vez, pero me aceptaste como si fuera uno de los suyos. Estoy enormemente agradecido por el amor y la pasión que me has dado durante los pasados 9 años. Todo lo que siempre quise fue multiplicar eso por 10 para mostrarte mi aprecio. Gracias Toronto, Gracias Canadá."

Esta es la publicación que subió:

DeMar DeRozan, uno de los mejores escoltas de la liga, tiene que mirar hacía el futuro e intentar en San Antonio con la ayuda de Gregg Popovich. El cambio no ha sido fácil y le va a costar asimilarlo, pero si lo logra puede ser la referencia de unos Spurs carentes de una estrella en esta ultima campaña por la ausencia del jugador que le sustituirá en el rol de estrella en Toronto, Kawhi Leonard. DeMar DeRozan uno de los mejores escoltas de la liga ataca el aro muy bien y tiene una selección de lanzamiento muy buena. Por poner un pero, tal vez los % en tiros de tres puntos. Al otro lado de la pista y a nivel defensivo: altura, la agilidad y la explosión para destacarse en este costado, defendiendo Escoltas. En contra, no se destaca particularmente reboteando.