Nuevo mural de Lebron James destrozado

Google Plus

El último mural de James lo retrató mirando a las leyendas de los Lakers Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar y Wilt Chamberlain sobre los dos lugares históricos en los que ha jugado el equipo: el Staples Center y el Great Western Forum.

Gustavo Zermeno, un fan de los Lakers de toda la vida que pintó el mural dijo que su mensaje era que James venía con los Lakers con respeto y comprensión de las leyendas que él está siguiendo. Con la imagen de James admirando a las antiguas estrellas de los Lakers, Zermeno dijo que esperaba que el mensaje de arte evitaría que los vándalos y los enemigos lo desfiguraran.

Pero alguien derramó pintura blanca sobre la imagen de James la noche del viernes. El sábado por la mañana, Zermeno volvió a arreglarlo y dijo que de "40 a 50" los fanáticos de los Lakers pasaron por allí y lo ayudaron. El artista dijo que no sabía quién desfiguró su arte o por qué.

"Estoy sorprendido", le dijo Zermeno a ESPN. "Este es el movimiento más positivo para los Lakers en los últimos cinco o seis años. Es realmente una sorpresa que la gente esté molesta por LeBron. No lo entiendo".

"[El mensaje del mural era] solo mostrar a LeBron rindiendo homenaje no solo a las pasadas leyendas de los Lakers, sino a toda la organización: mostrarle a los Lakers y saber que tiene algunos zapatos grandes que llenar".

Zermeno, con la ayuda de cinco de sus amigos, pasó cinco días y unas 45 horas trabajando en el mural cerca de la intersección de Melrose y Fairfax. Ha producido otros murales de los Lakers, incluido otro de James y otros de Bryant.

A principios de este mes, el muralista local Jonas Never produjo obras de arte con James en una camiseta de los Lakers con el mensaje "King of LA" en una pared en el restaurante Baby Blues BBQ en Venecia. El mural fue destruido por primera vez con pintura en aerosol que decía: "No lo queremos" y "Sin rey", así como "3-6", una referencia aparente al récord de James en las Finales de la NBA.

Nunca lo arregló, y él tomó el mensaje "de" fuera del "Rey de LA". Aun así, el mural fue borrado de nuevo con pintura amarilla. Nunca decidió pintar sobre el mural completo con pintura blanca en lugar de pasar más tiempo tratando de arreglarlo.

"Pensé que había aprendido hace mucho tiempo a nunca tocar la religión o la política. Supongo que nunca se tocan la religión, la política o nadie en contra de Kobe", Never le dijo a ESPN, con una sonrisa.

Zermeno estaba encantado de ver a los fanáticos de los Lakers venir a ayudarlo el sábado: "Es una de esas cosas en las que nos unimos", dijo. "Los fanáticos de los Lakers todos juntos. No vamos a dejar que ganen los que odian".