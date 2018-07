Wade firma un contrato vitalicio con Li-Ning

Google Plus

El jugador, que actualmente es uno de los grandes agentes libres del mercado, no se lo ha pensado dos veces al recibir la propuesta de la marca china para seguir con su marca propia "Way of Wade" dentro de la marca deportiva.

Aún no se sabe exactamente la cifra, se habla de decenas de millones de dólares, pero lo mas importante es que de esta manera el jugador puede seguir con su idea de dejar un legado en la industria. Un concepto en que el jugador ha hecho referencia en entrevistas realizadas y en el que ha intentado trabajar en su línea de zapatillas.

El entonces jugador de Miami Heat firmó un contrato alrededor de los 100 millones de dólares con Li-Ning en 2012 dejando atrás la marca Jordan. Esto le permitió lanzar su línea y su modelo propio como tanto otros jugadores tienen hoy en día: Lebron James, Curry, Harden,... y pensaría en seguir sacando nuevos modelos una vez retirado como en el caso de Kobe Bryant y sus Kobe dentro de la marca Nike.

Este contrato podría darnos pistas sobre el futuro del jugador ya que la NBA sigue siendo un escaparate de primer nivel para promocionar los nuevos modelos de zapatillas y tanto el jugador como Li-Ning lo saben. La liga china, dónde algunos colocan al jugador, no tiene tanto potencial ni visibilidad como la liga norte-americana.

Wade ahora está centrado en el nuevo contrato con la marca y no quiere dar ninguna información sobre sus intenciones de cara a la temporada 2018/2019 pero esperemos verle en alguno de los 30 equipos de la NBA, porque a sus 36 años aún tiene mucho que aportar como jugador de rotación y veterano. En los próximos dias saldremos de dudas sobre el futuro del tres veces campeón de la NBA y leyenda de los Miami Heat: La Nba, China o... retirada.