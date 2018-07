David Robinson habla sobre la situación de Kawhi Leonard

Kawhi Leonard ya no forma parte de San Antonio Spurs, esa tímida promesa que dejó seco a LeBron James en las Finales de 2014, ya no está. El último MVP de las Finales de los Spurs, se ha ido. Una situación un tanto dantesca, ha llevado al californiano hasta Toronto Raptors, donde Masai Ujiri le ha recibido con los brazos abiertos. Un traspaso que ha roto los corazones de muchos aficionados que han visto a uno de sus ídolos marcharse sin quererlo, DeMar DeRozan no volverá a jugar para los Raptors, por mucho que le duela a él mismo.

Ahora que Leonard representa la bandera canadiense en otro lugar, toda una leyenda de los Spurs como David Robinson ha decidido salir a la palestra para hablar sobre la situación personal entre ambos durante su tiempo en la franquicia tejana. “Es un chico muy duro. Es realmente callado y tímido. En varias ocasiones he intentado ponerme en contacto con él y no he recibido respuesta. De todas las conversaciones que hemos tenido, muy pocas por cierto, puedo contar con los dedos de una mano las palabras que han salido de su boca. Es simplemente un chico muy callado. Eso ha hecho que todo el proceso sea más complicado, por eso no ha funcionado bien la comunicación con la franquicia”.

Kawhi Leonard cayó lesionado en los Playoffs de 2017 frente a Golden State Warriors. Tras recuperarse de esa lesión, volvió a caer en otra distinta antes de comienzo de la temporada en su cuádriceps. Los Spurs le forzaron a jugar puesto que el cuerpo médico le dio el visto bueno, aunque él quería una segunda opinión, no se sentía bien con su cuerpo. Finalmente, tras perder la relación con una franquicia que no terminó de dejarle hablar, salió traspasado a los Raptors como el pidió. “Es una de las situaciones más extrañas que he visto en mi vida como jugador de baloncesto profesional. Es un chico difícil de entender y de predecir. Si no te sientes bien con lo que piensa tu franquicia, simplemente deber marcharte a otro lugar donde te aprecien”.