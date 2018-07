Kawhi Leonard no acudirá a la reunión del Team USA

El tiempo sigue pasando pero Kawhi Leonard se mantiene en los focos de las noticias en el mundo de la NBA. Tras pasar una temporada caótica, dónde solo pudo jugar nueve encuentros, sus malentendidos con el cuerpo técnico, la gerencia y sus compañeros, el pedido de traspaso que le hizo a los Spurs y el intercambio que lo depositó en Toronto, ahora el alero es noticia por no concurrir al training camp de la selección de Estados Unidos.

No era obligatorio concurrir a este encuentro que se desarrollará en Las Vegas y no será el único jugador que falte, ya que estrellas de la talla de Stephen Curry y LeBron James también fueron citadas pero no estarán presentes. Sin embargo, lo que despertó morbo fue que Leonard no concurrirá y así tampoco coincidirá con Gregg Popovich, entrenador del combinado nacional y del propio Leonard durante toda su carrera en la NBA.

Leonard era un serio candidato a participar, según la información que se había filtrado la semana pasada, pero tras su traspaso a los Raptors junto a Danny Green, se dice que ahora ocupará ese tiempo en trabajar para estar listo para comenzar la temporada con Toronto tras un año con poca actividad.

Quién también está convocado y en principio si concurrirá es DeMar DeRozan, quién aprovechará el training camp para pasar algo de tiempo con su nuevo entrenador y comenzar a aprender algunos secretos de Popovich, ganador de cinco anillos de la NBA y dueño de múltiples récords al frente de los Spurs.

Popovich había entregado una lista de 35 nombres que formarán parte del proceso 2018-2020, con los objetivos de poder mantener la supremacía de Estados Unidos en el Mundial de China 2019 y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Los 35 convocados por el entrenador son: Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green DeMarcus Cousins y Klay Thompson (Warriors), James Harden, Chris Paul y Eric Gordon (Rockets), Harrison Barnes y DeAndre Jordan (Mavericks), John Wall y Bradley Beal (Wizards), Kawhi Leonard y Kyle Lowry (Raptors), Andre Drummond y Blake Griffin (Pistons), Paul George y Russell Westbrook (Thunder), Kyrie Irving y Gordon Hayward (Celtics), Damian Lillard y CJ McCollum (Blazers), Victor Oladipo y Myles Turner (Pacers), Devin Booker (Suns), Jimmy Butler (Timberwolves), Mike Conley (Grizzlies), Anthony Davis (Pelicans), Tobias Harris (Clippers), LeBron James (Lakers), Kevin Love (Cavaliers), DeMar DeRozan (Spurs), Khris Middleton (Bucks), Isaiah Thomas (Nuggets) y Kemba Walker (Hornets).