Kevin Durant: "No estoy hablando, sólo estoy siendo yo"

Kevin Durant no deja de ser noticia pero en este caso no es por su buen hacer sobre las pistas. Tuvo la oportunidad de hablar con Shams Charania, de Yahoo Sports, durante estos días en Las Vegas con los eventos veraniegos del Team USA. Durant lleva escuchando críticas de su marcha a Warriors durante dos veranos y esto dijo a Yahoo Sports:

"Hombre, sal del camino. He hecho el trabajo, te he enseñado lo que hago. Sé que no les gusto, pero salgan del camino y dejen que esto ruede" , dijo el jugador en respuesta a una pregunta ."No estoy hablando, sólo estoy siendo yo. Todo el mundo está actuando como un loco."

KD logró su propósito cuando salió de Oklahoma en 2016. Pese a todo lo que ha logrado: dos títulos de la NBA, dos MVP de las finales y liderar a un conjunto de estrellas, no es suficiente para callar las críticas de distintos sectores de las redes sociales, esto dijo:

"Veo a los chicos expresando sus opiniones en las redes sociales, y siempre he sido parte de las redes sociales, siempre interactuando con los fanáticos del baloncesto y las personas que conozco. Me gusta eso. Todo esto es parte del juego para mí. Por supuesto, estoy en mi Instagram, en Twitter, al igual que el resto de mis compañeros. Entonces, ¿cuál es el problema si tengo algo que decir? Es solo porque lo hago".

Polémica también con CJ McCollum

La polemica recientemente con Kevin Durant no es solo por sus palabras con Charania. Fue invitado al podcast de CJ McCollum “Pull Up with CJ McCollum” donde tuvieron una conversación distendida donde el escolta de Blazers no tuvo miramientos en criticar a Durant en su fichaje por Warriors y la contratación este periodo de verano del pívot DeMarcus Cousins.

La discusión fue en el ámbito de la cordialidad, pero en las redes sociales la cosa fue a mayores. En una respuesta a un presentador de Barstool Sports, McCollum utilizó la palabra “blando” para describir la decisión de Durant de fichar por Golden State Warriors. McCollum dijo: “Él sabe que la decisión fue de blando, pero la respeto. Es como si una banda a la que podrías haber ganado te gana a ti y a tus hermanos y dos meses después te unes a esa banda y te olvidas de tus hermanos”. A lo que Durant respondió: “¿De verdad piensas algo tan bajo de mí? Acabo de estar en tu podcast”.

El jugador de Portland decidió rebajar tensiones: “No voy a hablar más de KD y los Warriors porque es infantil por mi parte y blando. Siempre he dicho lo que pienso pero todos sabéis que nunca he sido una serpiente”.

La realidad es que los detractores de Kevin Durant y Warriors han visto en el fichaje de Cousins una nueva oportunidad de criticar a la franquicia campeona de la NBA y a los que no les gusta Durant con la camiseta de Warriors tendrán que esperar a verle con otra un tiempo porque firmó dos años por 61,5 millones con una opción de jugador para la temporada 2019-20.