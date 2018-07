Caras muy conocidas en el Africa Game

Se ha convertido en costumbre que los jugadores profesionales, desde su situación privilegiada, quieran influir positivamente en sus comunidades y, de esa manera, llevar la NBA a todo el mundo. La manera que los jugadores africanos vienen eligiendo desde hace unos años es la celebración del Africa Game, en el que dos equipos formados uno por jugadores africanos y otro por jugadores del resto del mundo pertenecientes a la liga se enfrentan entre sí para el disfrute de los espectadores. En dos de las anteriores ediciones, las de 2015 y 2017, colgaron el cartel de todas las entradas vendidas.

El partido tendrá lugar el día 4 de agosto en Pretoria, Sudáfrica, e involucrará a nombres de mucha categoría como Joel Embiid, Rudy Gay, Danilo Gallinari, entre otros. Sin embargo, los grandes nombres no se limitarán a estar en el parqué, sino que también tendremos como entidades presentes en este evento a los legendarios Kareem Abdul-Jabbar y Dikembe Mutombo, en calidad, este último, de embajador global de la NBA.

Este evento se realizará en una fecha muy especial para el continente africano. ¿La razón? Este año es el centenario de la muerte de Nelson Mandela, la frigura africana más importante de la historia. Por esta razón, el partido se hará en apoyo a la Fundación Nelson Mandela.

Las plantillas completas de ambos equipos son las siguientes:

TEAM AFRICA

Al-Farouq Aminu (Portland Trail Blazers, U.S., padres de Nigeria), Bismack Biyombo (Charlotte Hornets, República Democrática del Congo), Cheick Diallo (New Orleans Pelicans, Mali), Joel Embiid (Philadelphia 76ers; Camerún), Evan Fournier (Orlando Magic; Francia; padres de Algeria), Serge Ibaka (Toronto Raptors, Republica del Congo), Timothe Luwawu-Cabarrot (Oklahoma City Thunder, Francia, padre de República Democrática del Congo), Pascal Siakam (Raptors, Camerún), Luol Deng (Los Angeles Lakers, Sudán del Sur) and Ian Mahinmi (Washington Wizards, Francia; padre de Benín)

TEAM WORLD

Harrison Barnes (Dallas Mavericks, U.S.), Danilo Gallinari (LA Clippers, Italia), Rudy Gay (San Antonio Spurs, U.S.), Khris Middleton (Milwaukee Bucks, U.S.), Hassan Whiteside (Miami Heat; U.S.), John Collins (Atlanta Hawks, U.S.), JaVale McGee (Los Angeles Lakers, U.S.), Dennis Smith Jr. (Dallas Mavericks, U.S.) and Marvin Williams (Charlotte Hornets, U.S.)