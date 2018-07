Jerry Colangelo deja los Sixers

Google Plus

Jerry Colangelo abandonará su puesto como asesor especial en los Philadelphia 76ers a final de año, cuando termine su vinculación con la franquicia, según fuentes cercanas a la NBA.

Un movimiento que se podría esperar tras abandonar el puesto de presidente de operaciones su hijo Bryan, el pasado 7 de Junio. Un abandono prácticamente obligado tras salir a la luz que su mujer, Barbara, poseía varias cuentas de Twitter falsas, desde las que criticaba a la propia franquicia y sus jugadores. Ahora es Jerry el que abandona el barco.

"No he hecho ningún comentario público sobre lo que se ha filtrado. No creo que sea apropiado. Es un verano muy difícil para él y su familia" dijo en su momento sobre los descubrimientos en relación a su hijo.

Jerry, de 78 años, continuará con su trabajo en la selección estadounidense de baloncesto, donde es director de la federación desde 2005, y el cual podría ser su último trabajo antes de la jubilación. Antes de su llegada, el equipo sólo había conseguido una sexta plaza en el Mundial de 2002 y una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2004. Desde entonces los resultados han mejorado, consiguiendo un balance de 88 victorias y una derrota desde su llegada, incluyendo los oros en los Juegos Olímpicos de 2008, 2012 y 2016, y la victoria en los Mundiales de 2010 y 2014.

Según comentó en su momento, él se esperaba dejar su puesto en la selección cuando lo hizo Mike Krzyzewski, en 2016, pero Gregg Popovich dijo que no entrenaría a la selección si Jerry no continuaba en su puesto, y decidió continuar. "En mi opinión eso me lleva hasta 2020" dijo Colangelo. "Entonces, ya veremos".

A partir de finales de este año Jerry Colangelo quedará desvinculado de Philadelphia. Puede que sea su último trabajo en una franquicia, o quizá decida emprender una nueva aventura.