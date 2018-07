Dwyane Wade: "Anunciaré mi decisión a su debido tiempo"

Me quedo.... No me quedo.... Me quedo.... No me quedo.... Dwyane Wade sigue sin tener claro cuál será su destino tras las vacaciones de verano. Lo que en un principio era una dicotomía entre Miami Heat o retirada, China y sus 25 millones de dólares en tres años le daban un nuevo cariz a su decisión.

"El tiempo dictará sentencia"

El escolta, en una conferencia telefónica con reporteros para hablar sobre su papel de embajador en el nuevo Jr. NBA World Championship, comentó que el factor familiar es algo que tiene muy en cuenta a la hora de tomar su decisión y afirmó que será el tiempo el que pondrá todo en su sitio.

Family goes first

Con su hijo Zaire en su año junior en el instituto, Wade remarcó lo siguiente:”Cada decisión que se tome en este punto de la vida, especialmente en la vida de un atleta profesional, a los 36 años, está siempre rodeada del factor familiar y que es mejor para ellos. Por ello estoy completamente volcado en que mis hijos posean todas las herramientas necesarias tanto en el baloncesto como en su vida."

Y cuando se habla con Dwyane, nunca pueden faltar las preguntas acerca de su gran amigo LeBron, y más ahora que se ha embarcado en su aventura Laker.

LeBron y sus Lakers

Wade apoyó el proyecto de Bron y comentó que no se debe subestimar a un equipo que cuenta con un líder como LeBron, con el talento y la progresión de Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Lonzo Ball y Josh Hart, y con los añadidos de Rajon Rondo, Lance Stephenson, JaVale McGee y Michael Beasley.

"Primero de todo, no lo descartéis, eso sería un gran error," dijo el jugador. "Pienso que se prepara mentalmente para llegar a las Finales cada año. Eso es gracias al talento y la habilidad que Dios le ha dado. [...] Ha añadido otro capítulo al apasionante libro sobre su carrera, y todos nosotros vamos a ver como termina, pero jamás le descartaría."

Miami = hogar

En lo que respecta a su propia carrera, se ha mostrado tremendamente agradecido de haber vuelto a casa el pasado año, tras partir su Chicago natal en 2016 y comenzar la pasada campaña como soldado de LeBron en Cleveland, antes de promediar 12 puntos por partido en los 21 partidos jugados con sus Miami Heat.

Siendo el líder histórico de la franquicia en puntos, asistencias, recuperaciones, partidos jugados, minutos jugados, tiros de campo anotados e intentados y tiros libres anotados e intentados, no es de extrañar que Pat Riley, presidente de los Heat, dijese la pasada semana que esperarán pacientemente por la decisión de Dwyane. Según Associated Press, las opciones económicamente más realistas son la $5.3 million exception o el mínimo del veterano, el cual sería de $2.4 millones.

"El momento lo es todo," dijo Wade acerca de su vuelta a Miami. "El momento en que volví a Miami fue el ideal desde un punto de vista personal y de la comunidad. Estaba en medio de algo muy importante en mi vida en ese momento y necesitaba la vuelta. Necesitaba estar rodeado de mi familiar y que todo lo que me rodeases me fuese lo más familiar posible. Así, cuando volví a la ciudad, la comunidad me necesitaba de vuelta y necesitaba mi voz y mi presencia para apoyarles."

"Fue el momento perfecto para volver"

"Obviamente, no me gustó el hecho de perder 4-1 en los playoffs, pero el volver a mi zona de confort teniendo la oportunidad de demostrar que aún puedo jugar a este deporte fue genial, quizás ya no pueda jugar por encima del aro pero aún puedo ayudar a un equipo de una forma exitosa, todo esto fue muy positivo para mi."

En Florida toca seguir esperando mientras la margarita del futuro de Wade siga deshojándose. Mientras tanto, revivamos la ovación que se llevo Flash en su "vuelta a casa" el pasado febrero. Wade for three! He is back!!