LeBron James sobre Donald Trump: "Creo que ha usado el deporte para dividirnos"

Google Plus

No es la primera vez. Cada vez que James ha tenido la oportunidad de hablar sobre Trump en un medio de comunicación, ha aprovechado para dar a conocer su opinión en lo que respecta al presidente de Estados Unidos. En esta ocasión, con el motivo del evento mediante el que se inauguraba la nueva escuela para niños en riesgo de exclusión social para cuya financiación ha jugado un papel muy importante la fundación del propio jugador, LeBron James, en una entrevista para la cadena de televisión americana CNN, ha hecho las siguientes declaraciones:

"Ahora mismo en América estamos en una posición en la que esto de la carrera está tomando el control. Uno, porque creo que nuestro presidente está intentando dividirnos. Lo que he notado estos últimos meses es que ha tratado de usar el deporte para dividirnos. Eso es algo con lo que no me puedo identificar, porque sé que en el deporte fue la primera vez que estuve al rededor de alguien blando. Tuve una oportunidad de verlos y de aprender de ellos, y ellos tuvieron la oportunidad de aprender sobre mí y nos convertimos en buenos amigos. Esto es todo a causa del deporte. Y el deporte nunca ha sido algo que dividiera a las personas. Siempre ha sido algo que las une."

Más que un atleta

LeBron James es un juez habitual de Donald Trump, nunca ha sido tímido al verter sus opiniones sobre el presidente, con el que siempre se ha mostrado bastante crítico a causa de las declaraciones poco populares de este último sobre la inmigración, en el que siempre se le nota un aire xenófobo y racista. Lo que siempre ha defendido LeBron, desde que Trump hiciera aquellas polémicas declaraciones en las que instaba a que los jugadores se limitaran a "callar y driblar", es que no es "sólo un atleta" y que no hará caso de las recomendaciones que le hacía el señor Trump.

LeBron puede ser criticado por sus acciones dentro del parqué, pero es imposible negar que el jugador tiene asumido que su voz es poderosa y escuchada, lo que le supone una responsabilidad que no tiene miedo a asumir: se esfuerza con creces para ser un modelo a seguir tanto para sus hijos como para el resto de su comunidad, intentando aprovechar su posición privilegiada para hacer un favor a la sociedad.